Олег КУЗНЕЦОВ: «Ярмоленко еще не стар, у него есть шанс»

Олег Кузнецов отметил, что Андрею Ярмоленко еще не поздно попробовать свои силы в Европе.

«Андрей задержался в Киеве, — говорит легендарный динамовец Олег Кузнецов. — Молодым футболистам легче адаптироваться к новым условиям. Лично мне было тяжело, когда уехал в Шотландию. Как показывает ситуация с Коноплянкой, даже он уехал в Европу поздновато. Но Ярмоленко не такой старый и пока еще шанс не упущен, а вот еще полгода-год и в таком трансфере действительно смысла не будет».

«Проявил себя в Германии Воронин, но он туда уехал в совсем юном возрасте и начинал не сразу с Бундеслиги. Ярмоленко своей игрой и отношением к «Динамо» достоин уважения, он мог раньше уехать, но оставался, чтобы помочь команде в ЛЧ. Теперь пришло время испытать себя на новом уровне. Он заслуживает того, чтобы поиграть и пожить в европейских условиях».