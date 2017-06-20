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Олег КУЗНЕЦОВ: «Ярмоленко еще не стар, у него есть шанс»

Специалист считает, что вингер «Динамо» заслужил переход в европейский клуб

  • 20.06.2017 11:16
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  • 1 комментария
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shahta.org. Олег Кузнецов
© shahta.org. Олег Кузнецов

Олег Кузнецов отметил, что Андрею Ярмоленко еще не поздно попробовать свои силы в Европе.

«Андрей задержался в Киеве, — говорит легендарный динамовец Олег Кузнецов. — Молодым футболистам легче адаптироваться к новым условиям. Лично мне было тяжело, когда уехал в Шотландию. Как показывает ситуация с Коноплянкой, даже он уехал в Европу поздновато. Но Ярмоленко не такой старый и пока еще шанс не упущен, а вот еще полгода-год и в таком трансфере действительно смысла не будет».

«Проявил себя в Германии Воронин, но он туда уехал в совсем юном возрасте и начинал не сразу с Бундеслиги. Ярмоленко своей игрой и отношением к «Динамо» достоин уважения, он мог раньше уехать, но оставался, чтобы помочь команде в ЛЧ. Теперь пришло время испытать себя на новом уровне. Он заслуживает того, чтобы поиграть и пожить в европейских условиях».

Источник — Вести

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Комментарии
    acrobat2
      acrobat2, 20.06.2017 11:24
    0
    а как он в ЛЧ помог? не вышел в половине матчей на поле- чем сбил соперников с толку и они не знали что делать?
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