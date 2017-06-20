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Тарас МИХАЛИК: «Рад, что еще минимум год проведу в Локомотиве»

Украинский хавбек доволен продлением контракта с московским клубом

  • 20.06.2017 10:56
  • 296 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Локомотив Москва. Тарас Михалик
© ФК Локомотив Москва. Тарас Михалик

33-летний украинский полузащитник «Локомотива» Тарас Михалик прокомментировал продление контракта с московским клубом.

«Рад, что еще как минимум год проведу в «Локо». Сейчас предстоит много работы на сборах, так что все мысли уже о предстоящем сезоне и матче за Суперкубок», – сказал Михалик.

Источник — ФК Локомотив Москва

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Комментарии
    xxxxxxxx12
      xxxxxxxx12, 20.06.2017 12:01
    0
    Да и мы все, конечно же, порадуемся за парня из Любешива, не брезгующего подзаработать на бедность в одном из клубов страны-агрессора...
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