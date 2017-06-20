Тарас МИХАЛИК: «Рад, что еще минимум год проведу в Локомотиве»

33-летний украинский полузащитник «Локомотива» Тарас Михалик прокомментировал продление контракта с московским клубом.
«Рад, что еще как минимум год проведу в «Локо». Сейчас предстоит много работы на сборах, так что все мысли уже о предстоящем сезоне и матче за Суперкубок», – сказал Михалик.
Источник — ФК Локомотив Москва
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