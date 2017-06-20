Бартулович может вернуться в Карпаты

Конечно, дорогой, старая песня. Не твоя - всех, кто считает виноватым кого угодно, только не себя...

Харьков соскучился по футболу и околофутболу.

Конечно провокация, там путлер лично выбегал в маске гитлера, что прыгуны не видели разве?

Это значит, что ты постишь ерунду , и это всем очевидно, кроме тебя! Специально для тебя объясня...

скорее всего это действительно провокация. Ибо матч проходил на НСК Олимпийский.и цель тоже очеви...