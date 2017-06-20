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Бартулович может вернуться в Карпаты

Хорватский полузащитник встречался с представителями львовского клуба

  • 20.06.2017 10:59
  • 602 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Карпаты. Младен Бартулович
© ФК Карпаты. Младен Бартулович

Хорватский полузащитник Младен Бартулович может вернуться в «Карпаты». Вчера 30-летний футболист приезжал во Львов и встречался в офисе клуба с агентом Олегом Смалийчуком, который, по словам источника, является «серым кардиналом» львовского клуба.

Бартулович защищал цвета «зелено-белых» с 2013 по 2014 годы.

Также ообщается, что сейчас в лагере «Карпат» находится сразу 6 испаноязычных футболистов - испанцы, аргентинцы и т.д. Кто останется – неизвестно.

Напомним, на прошлой неделе главным тренером «Карпат» был назначен испанец Серхио Наварро.

Источник — Спортивка

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Комментарии
    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 20.06.2017 11:14
    +1
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