Хорватский полузащитник Младен Бартулович может вернуться в «Карпаты». Вчера 30-летний футболист приезжал во Львов и встречался в офисе клуба с агентом Олегом Смалийчуком, который, по словам источника, является «серым кардиналом» львовского клуба.
Бартулович защищал цвета «зелено-белых» с 2013 по 2014 годы.
Также ообщается, что сейчас в лагере «Карпат» находится сразу 6 испаноязычных футболистов - испанцы, аргентинцы и т.д. Кто останется – неизвестно.
Напомним, на прошлой неделе главным тренером «Карпат» был назначен испанец Серхио Наварро.
Источник — Спортивка
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