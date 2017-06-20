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Дмитрий СЕЛЮК: «Ярмоленко не интересен топ-клубам»

Тем не менее, футболисту пора уходить из «Динамо», считает специалист

  • 20.06.2017 10:23
  • 912 просмотров
  • 1 комментария
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fc-metalist.com. Дмитрий Селюк
© fc-metalist.com. Дмитрий Селюк

Известный агент Дмитрий Селюк сомневается, что «Динамо» этим летом продаст своего вингера Андрея Ярмоленко.

«Ярмоленко однозначно пора уходить, — уверен известный футбольный агент Дмитрий Селюк. — Иначе еще немного и его вообще никто не возьмет. Уровень ЧУ падает, и Андрей, как футболист, тоже не растет из-за этого. «Динамо» постарается его этим летом продать, хотя нельзя сказать, что раньше не было попыток».

«Но «Бавария», скорее всего, всего лишь слухи. Топ-клубам Ярмоленко не интересен, а хорошую сумму за него и зарплату может предложить разве что какой-то середнячок из Англии, где команды побогаче (ранее, напомним, украинцем интересовались «Эвертон» и «Сток Сити»). И тут уже вопрос самооценки Андрея. Увы, тут много пазлов не сходится. В «Динамо» он чувствует себя комфортно и получает большую зарплату, которую в Европе ему не предложат, и там явно придется идти на понижение».

Источник — Вести

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Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 20.06.2017 10:54
    0
    Вот и посмотрим,что выберет Андрей. Я ставлю на бабло и игру в ДК.
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