Дмитрий СЕЛЮК: «Ярмоленко не интересен топ-клубам»

Известный агент Дмитрий Селюк сомневается, что «Динамо» этим летом продаст своего вингера Андрея Ярмоленко.

«Ярмоленко однозначно пора уходить, — уверен известный футбольный агент Дмитрий Селюк. — Иначе еще немного и его вообще никто не возьмет. Уровень ЧУ падает, и Андрей, как футболист, тоже не растет из-за этого. «Динамо» постарается его этим летом продать, хотя нельзя сказать, что раньше не было попыток».

«Но «Бавария», скорее всего, всего лишь слухи. Топ-клубам Ярмоленко не интересен, а хорошую сумму за него и зарплату может предложить разве что какой-то середнячок из Англии, где команды побогаче (ранее, напомним, украинцем интересовались «Эвертон» и «Сток Сити»). И тут уже вопрос самооценки Андрея. Увы, тут много пазлов не сходится. В «Динамо» он чувствует себя комфортно и получает большую зарплату, которую в Европе ему не предложат, и там явно придется идти на понижение».