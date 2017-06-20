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Как Агробизнес праздновал победу над Металлистом 1925

Беспорядки на стадионе не испортили настроение триумфаторам чемпионата Украины среди аматоров

  • 20.06.2017 09:44
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Метки
ФК Агробизнес
© ФК Агробизнес

В финале чемпионата Украины среди аматоров «Агробизнес» обыгрывал «Металлист 1925» со счетом 4:0, когда на 84-й минуте матч был остановлен по вине харьковских ультрас из-за учиненных ними беспорядков.

Тем не менее, «Агробизнес» признали победителем встречи и наградили золотыми медалями первенства. Команда продолжила веселое празднование в раздевалке.

Источник — #FootballHub

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