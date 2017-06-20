В финале чемпионата Украины среди аматоров «Агробизнес» обыгрывал «Металлист 1925» со счетом 4:0, когда на 84-й минуте матч был остановлен по вине харьковских ультрас из-за учиненных ними беспорядков.

Тем не менее, «Агробизнес» признали победителем встречи и наградили золотыми медалями первенства. Команда продолжила веселое празднование в раздевалке.