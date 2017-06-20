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Динамо тренируется без Гладкого

Украинский форвард может в ближайшее время покинуть киевский клуб

  • 20.06.2017 09:31
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ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

Киевское «Динамо» вчера провело первую после завершившегося отпуска тренировку. Участие в ней принимали 18 футболистов.

Из отпуска пока не вышли те динамовцы, которые привлекались к июньским матчам своих национальных и молодежных сборных — для этих исполнителей отдых закончится в ближайшее воскресенье.

Однако «Динамо» сейчас тренируется не только без своих «сборников», но и без нападающего Александра Гладкого. Кроме того, этот 29-летний футболист не входит в число динамовцев, которые в течение вчерашнего и сегодняшнего дней должны пройти обязательный предсезонный медосмотр в клинике «Борис».

Вторую половину прошлого сезона Гладкий провел на правах аренды в львовских «Карпатах». Судя по всему, и в новом сезоне Гладкого в «Динамо» не будет. Сам футболист от комментариев относительно своего будущего пока отказывается, но уверяет, что ясность в этом вопросе наступит в начале следующей недели.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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