Динамо тренируется без Гладкого

Киевское «Динамо» вчера провело первую после завершившегося отпуска тренировку. Участие в ней принимали 18 футболистов.

Из отпуска пока не вышли те динамовцы, которые привлекались к июньским матчам своих национальных и молодежных сборных — для этих исполнителей отдых закончится в ближайшее воскресенье.

Однако «Динамо» сейчас тренируется не только без своих «сборников», но и без нападающего Александра Гладкого. Кроме того, этот 29-летний футболист не входит в число динамовцев, которые в течение вчерашнего и сегодняшнего дней должны пройти обязательный предсезонный медосмотр в клинике «Борис».

Вторую половину прошлого сезона Гладкий провел на правах аренды в львовских «Карпатах». Судя по всему, и в новом сезоне Гладкого в «Динамо» не будет. Сам футболист от комментариев относительно своего будущего пока отказывается, но уверяет, что ясность в этом вопросе наступит в начале следующей недели.