Артем ФРАНКОВ: Металлист сделал все возможное, чтобы не зайти в профи

"Мы обращаемся к Министру внутренних дел Украины Арсену Борисовичу Авакову с просьбой открыт...

Я знаю кто спланировал и руководил этой провокацией - лично Путин.

Поки не буде кримінальної відповідальності за фаєри,вибігання на поле і тому подібне.нічого не зм...

Я вам скажу, что Ребров стал реальным тренером, на которого появился спрос в мире... Можно только...

ну и ярмолу можно наконец взять хоть кудато)))