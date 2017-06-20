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Артем ФРАНКОВ: Металлист сделал все возможное, чтобы не зайти в профи

Член исполкома ФФУ прокомментировал срыв финала чемпионата Украины среди аматоров

  • 20.06.2017 09:28
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал беспорядки на финале чемпионата Украины среди аматоров «Металлист 1925» – «Агробизнес», устроенные харьковскими ультрас. Матч был прерван на 84-й минуте.

«Металлист» сделал все возможное, чтобы не зайти в профи. Спасибо псевдоболельщикам, которых так привечают при клубе...», – написал Франков в своей конференции.

Руководство «Металлиста 1925» назвало инцидент на «Олимпийском» «спланированной провокацией».

Источник — MatchDay

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