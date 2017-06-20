Артем ФРАНКОВ: Металлист сделал все возможное, чтобы не зайти в профи

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал беспорядки на финале чемпионата Украины среди аматоров «Металлист 1925» – «Агробизнес», устроенные харьковскими ультрас. Матч был прерван на 84-й минуте.
«Металлист» сделал все возможное, чтобы не зайти в профи. Спасибо псевдоболельщикам, которых так привечают при клубе...», – написал Франков в своей конференции.
Руководство «Металлиста 1925» назвало инцидент на «Олимпийском» «спланированной провокацией».
Источник — MatchDay
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.