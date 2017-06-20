Андрей ВОРОНИН: «У Ярмоленко была возможность уйти из Динамо»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Андрей Воронин в своем блоге поделился мнением о перспективах Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки, а также о том, где собирается провести отпуск.

«В моей тренерской карьере наступила пауза. С Бюдерихом пришлось закончить. В двух словах причина выглядит просто — по некоторым вопросам мы не нашли взаимопонимания с руководителями клуба. Хотя вопросы на самом деле важные. Я попросил, чтобы мы взяли в команду хотя бы трех новых футболистов. В конце сезона перед некоторыми матчами у нас было по дюжине травмированных игроков. Приходилось выходить на поле моему помощнику — Руслану Валееву. В противном случае игру надо было бы отменять. Мы не могли набрать нужное количество исполнителей!

Спасибо Бюдериху за бесценный опыт!

Для тренера очень важно понимать, в каком направлении движется команда, какие у нее цели и задачи. Топтаться на месте, получать по шесть мячей в свои ворота я больше не захотел, но в любом случае благодарен Бюдериху за бесценный опыт. За эти полгода я многое для себя взял, понял, как общаться с руководителями. Никогда не мог представить, что даже на таком уровне тренеру могут рассказывать, как и кому играть. Для меня это недопустимо!

Ярмоленко давно мог уйти из Динамо

Футбольная Германия никогда не отдыхает. Тут жизнь всегда бьет ключом. Новости, переходы и прочее обсуждается в СМИ с утра до вечера. Правда, по поводу возможного трансфера Андрея Ярмоленко в Баварию я еще нигде у немцев не читал. Думаю, это будет хороший вариант для нашего футболиста, но туда еще надо перейти. По СМИ Андрей где уже только ни играл. Даже в Милане! Но дальше разговоров дело не заходило. Я знаю, что из Динамо непросто уйти, но у Ярмоленко такая возможность была, а он взял — и подписал новый контракт…

На тренировках Юрченко выглядит просто отлично

Сейчас вся Германия обсуждает Кубок конфедераций. Второй состав сборной никого не смущает, все ждут максимального результата. Статус чемпионов мира обязывает. Хороших футболистов у немцев хватает, и в матче с Австралией они это доказали. Веселая получилась игра. В бундеслиге молодежи и легко, и сложно. Тут, если ты играешь, то ты сразу играешь. Хотя есть разные случаи, иногда просто нужна удача. Яркий пример — Владлен Юрченко. С кем из Байера ни разговариваешь, все отмечают, что на тренировках он — лучший. Все получается! Но то травма, то еще что-то. Купят, например, игрока за 15 миллионов — и будь добр, посиди, подожди. Впрочем, я верю, что Влад все-таки заиграет в бундеслиге. В Байере сейчас новый тренер, а у полузащитника еще год контракта. Так что этот сезон станет для него решающим.

Коноплянку не собираются никуда отпускать

Поменялся наставник и в Шальке. Для Евгения Коноплянки это большой плюс. Читал, что его не собираются никуда отпускать. Пройдет сборы, шесть недель серьезной работы, а это очень важно. Большой плюс для него и в том, что он наконец-то забил за сборную. Даст Бог, теперь прорвет. Я хочу, чтобы Коноплянка заиграл в Шальке и закрыл всем рты. У нас столько доброжелателей!

Встречай, Одесса. Встречай, родная…

Сборная, конечно, повеселила, но за матч с Мальтой я ее сильно ругать не буду — у нас тоже в свое время хватало провальных игр. Самое важное, что победили Финляндию. Теперь все в наших руках. Календарь у команды Андрея Шевченко нормальный. Двух главных конкурентов она принимает дома. Для начала надо выиграть у Турции, а там видно будет. Впрочем, это будет осенью, а сейчас лето. У меня скоро отпуск. Поедем домой, на море. Встречай, Одесса. Встречай родная…», – написал Воронин в своем блоге.