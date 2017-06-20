Сергей РАФАИЛОВ: «Заре необходимо восполнить потери»

Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о всех последних трансферных изменениях в команде.

- Сергей Васильевич, только что состоялось первое собрание команды в это межсезонье… О чём говорили?

- Подвели итоги прошедшего чемпионата. Говорили о том, что нас ожидает в этом сезоне. О новых вызовах для команды. О предстоящем групповом этапе Лиги Европы.

Говорили и об изменениях, которые есть на сегодня. Закончился у нас контракт с Игорем Чайковским. Так же подошло к концу трудовое соглашение и с Джабой Липартией. Эти игроки покидают наш клуб. Я и главный тренер сказали им тёплые слова благодарности. Они провели хорошее время в нашей команде. Оба находились в «Заре» более пяти лет. По сути, стали родными для нас, внеся большой вклад в становление клуба и достижение тех результатов, которые были достигнуты в последние годы.

Кроме этого закончились арендные соглашения с игроками «Шахтёра» - Эдуардом Соболем, Иваном Петряком и Владиславом Кулачем и они покинули наш клуб.

Завершил карьеру Григорий Ярмаш, и теперь он войдёт в тренерский штаб луганской «Зари».

Что касается Дмитрия Гречишкина, то мы ведём переговоры с «Шахтёром» о том, чтобы он остался в «Заре». Дима очень много сделал для нашей команды. Сейчас Дима принимает участие в тренировочном процессе «Зари» и думаю, мы договоримся. Есть в переговорах моменты, которые не стыкуются с нашими пожеланиями, но думаю, компромисс мы найдём.

Те потери, которые у нас есть, нам необходимо восполнить. Мы уже говорили, что подписан контракт с Владиславом Кабаевым. Сегодня он присоединился к «Заре». Сегодня же мы подписали двухгодичный контракт с нападающим «Днепра» Максимом Лунёвым. Надеемся, что этот футболист, который очень себя хорошо показал, играя за «Днепр» и был одним из открытий прошлого чемпионата, очень поможет нам.

Кроме того, сегодня должны прилететь бразильцы Леонидас и Силас, с которыми мы подписали контракты ранее. С ними прибудут ещё два бразильца к нам на просмотр. Один из них даже привлекался к играм молодёжной сборной Бразилии. Один из них центральный защитник, а второй – нападающий. Пока что прибудут на просмотр, но надеюсь, что убедят главного тренера и останутся в «Заре».

Есть ещё четыре молодых футболиста, которые присутствовали сегодня на собрании. Взяли контракты на обсуждение, и надеюсь, в ближайшие дни их подпишут. Это игроки «Днепра» Чеберко, Лунин, Сваток и Кочергин. Надеемся, что всё получится, контракты будут подписаны, и они станут нашими игроками.

Что касается Коркишко, о котором много говорили, то скажу, что мы предложили ему, по украинским меркам, хороший контракт. Не знаю, кто повлиял на его решение, но долгое время он не выходил на связь с нами. Есть такая пословица «Насильно мил не будешь». Это его выбор. Заставлять мы никого не будем.

Сегодня у нас на просмотре оказался еще один легионер. Но о нем сказать пока ничего конкретно не могу, кроме того, что он из Камеруна и является нападающим. На сколько я знаю, на профессиональном уровне в футбол нигде еще не играл.

На сборы полетит на сборы с основным составом игрок Ю-21 Владимир Заименко.

И о Рафаэле Форстере: он своей игрой в Лиге Европы привлек внимание многих зарубежных специалистов. К нему есть интерес как со стороны российских клубов, так и клубов из дальнего зарубежья. Ведутся переговоры с несколькими клубами. Если его и нас все устроит, то мы его отпустим.