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Иван Матяж покинул Олимпик

Украинский форвард не стал продлевать контракт с донецким клубом

  • 20.06.2017 08:36
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ФК Олимпик. Иван Матяж
© ФК Олимпик. Иван Матяж

Накануне выхода «Олимпика» из отпуска в команде произошло кадровое изменение. Контракт нападающего Ивана Матяжа с донецким клубом подошел к концу, стороны решили не продлевать сотрудничество. У Ивана на руках есть выгодное предложение и вскоре он начнет новый этап в своей карьере.

В «Олимпике» 29-летний уроженец Донецка с перерывами провел четыре сезона, защищал честь «олимпийцев» во второй и первой лигах, а затем и в Премьер-лиге. Всего в футболке «Олимпика» Матяж провел 89 матчей в чемпионатах, в которых забил 15 голов. Еще одна игра на счету форварда в Кубке Украины.

Источник — ФК Олимпик

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