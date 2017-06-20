Иван Матяж покинул Олимпик

Накануне выхода «Олимпика» из отпуска в команде произошло кадровое изменение. Контракт нападающего Ивана Матяжа с донецким клубом подошел к концу, стороны решили не продлевать сотрудничество. У Ивана на руках есть выгодное предложение и вскоре он начнет новый этап в своей карьере.

В «Олимпике» 29-летний уроженец Донецка с перерывами провел четыре сезона, защищал честь «олимпийцев» во второй и первой лигах, а затем и в Премьер-лиге. Всего в футболке «Олимпика» Матяж провел 89 матчей в чемпионатах, в которых забил 15 голов. Еще одна игра на счету форварда в Кубке Украины.