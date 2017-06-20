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Динамо не спешит отдавать Яремчука в Александрию

Молодой форвард отправится на сборы с первой командой киевского клуба

  • 20.06.2017 08:27
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ФК Динамо Киев. Роман Яремчук
© ФК Динамо Киев. Роман Яремчук

Нападающий киевского «Динамо» Роман Яремчук, виды на которого с целью аренды имеет «Александрия», межсезонную подготовку будет проходить в составе первой команды своего клуба.

Александрийский клуб действительно проявляет настойчиво желание арендовать 21-летнего форварда как минимум до конца года, однако новый главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич уже включил Яремчука в список футболистов своей команды, которые будут готовиться к сезону на предстоящем сборе в Австрии.

К вопросу о дальнейшей судьбе Яремчука «Динамо» и «Александрия» вернутся после окончания сбора столичной команды. В любом случае, кого-то из своих нападающих столичный клуб, скорее всего, вынужден будет отдать в другие клубы, поскольку сейчас футболистов этого амплуа в команде перебор: к Беседину и Яремчуку добавились вернувшиеся из аренды Кравец, Хлебас и Гладкий.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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