Динамо не спешит отдавать Яремчука в Александрию

Нападающий киевского «Динамо» Роман Яремчук, виды на которого с целью аренды имеет «Александрия», межсезонную подготовку будет проходить в составе первой команды своего клуба.

Александрийский клуб действительно проявляет настойчиво желание арендовать 21-летнего форварда как минимум до конца года, однако новый главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич уже включил Яремчука в список футболистов своей команды, которые будут готовиться к сезону на предстоящем сборе в Австрии.

К вопросу о дальнейшей судьбе Яремчука «Динамо» и «Александрия» вернутся после окончания сбора столичной команды. В любом случае, кого-то из своих нападающих столичный клуб, скорее всего, вынужден будет отдать в другие клубы, поскольку сейчас футболистов этого амплуа в команде перебор: к Беседину и Яремчуку добавились вернувшиеся из аренды Кравец, Хлебас и Гладкий.