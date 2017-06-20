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ВОРОНИН: «С видеоповтором засчитали бы гол Украины в ворота Англии»

Экс-форвард сборной Украины положительно относится к современным технологиям в футболе

  • 20.06.2017 08:21
  • 310 просмотров
  • 1 комментария
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reviewnews.net. Андрей Воронин
© reviewnews.net. Андрей Воронин

Бывший нападающий «Байера» и сборной Украины Андрей Воронин высказал свое отношение к системе видеоповторов, которая активно применяется на проходящем в России Кубке конфедераций.

– Как относитесь к введению видеоповторов на этом турнире?
– Положительно. Да, мы получаем немного другой футбол. Но судьи так часто ошибаются, потому что они тоже люди. Все увидеть, тем более на таком высоком уровне, нельзя. Человеческий фактор порой «убивает» команду. А видеоповторы не занимают много времени.
Могу вспомнить матч Украина – Англия на Euro-2012. Мы забили чистый гол, а судья его не засчитал. Если бы тогда применялись видеоповторы, арбитр указал бы на центр поля. Счет стал бы 1:1, и, кто знает, может быть, мы вышли бы из группы.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    movkli
      movkli, 20.06.2017 08:49
    0
    а потом отменили бы его из-за оффсайда, кажется, Милевского...
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