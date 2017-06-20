ВОРОНИН: «С видеоповтором засчитали бы гол Украины в ворота Англии»

Бывший нападающий «Байера» и сборной Украины Андрей Воронин высказал свое отношение к системе видеоповторов, которая активно применяется на проходящем в России Кубке конфедераций.

– Как относитесь к введению видеоповторов на этом турнире?

– Положительно. Да, мы получаем немного другой футбол. Но судьи так часто ошибаются, потому что они тоже люди. Все увидеть, тем более на таком высоком уровне, нельзя. Человеческий фактор порой «убивает» команду. А видеоповторы не занимают много времени.

Могу вспомнить матч Украина – Англия на Euro-2012. Мы забили чистый гол, а судья его не засчитал. Если бы тогда применялись видеоповторы, арбитр указал бы на центр поля. Счет стал бы 1:1, и, кто знает, может быть, мы вышли бы из группы.