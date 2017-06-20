Флорентино ПЕРЕС: «Контракт Роналду стоит €1 миллиард»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о возможном уходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского клуба.

«Пока это только информация в СМИ, еще рано делать какие-либо выводы. Контракт Роналду стоит €1 миллиард, так что он не уйдет. Роналду – отличный парень, я поговорю с ним», – сказал Перес.

Ранее сообщалось, что Роналду готов покинуть Испанию из-за обвинений в неуплате налогов в размере €14,7 миллиона.