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Флорентино ПЕРЕС: «Контракт Роналду стоит €1 миллиард»

Президент «Реала» уверен, что португальский форвард не покинет мадридский клуб

  • 20.06.2017 08:10
  • 1776 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналд
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналд

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о возможном уходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского клуба.

«Пока это только информация в СМИ, еще рано делать какие-либо выводы. Контракт Роналду стоит €1 миллиард, так что он не уйдет. Роналду – отличный парень, я поговорю с ним», – сказал Перес.

Ранее сообщалось, что Роналду готов покинуть Испанию из-за обвинений в неуплате налогов в размере €14,7 миллиона.

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 20.06.2017 09:14
    0
    ... прямо як коньяк - з віком тільки дорожчає!... Скільки ж Роні коштуватиме в 50 років? ... За мільярд можна створити 3-5 колективів рівня ЛЧ...
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