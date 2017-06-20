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Сергей Ребров возглавит Аль-Ахли

Украинский тренер продолжит карьеру в клубе из Саудовской Аравии

  • 20.06.2017 07:53
  • 3811 просмотров
  • 12 комментария
Метки
Sport.ua. Сергей Ребров
© Sport.ua. Сергей Ребров

Бывший наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров находится в шаге от подписания контракта с авторитетным в Азии ФК «Аль-Ахли» из Саудовский Аравии. По имеющейся информации, все предварительные договоренности уже достигнуты, осталось соблюсти формальности и собственно заключить соглашение. Не исключено, что помощниками Реброва станут испанские специалисты, до недавнего времени работавшие в «Динамо».  

«Аль-Ахли» из Джидды — трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель Кубка короля СА. В свое время его возглавляли такие известные специалисты, как Карел Яролим, Луис Фелипе Сколари и Диди. Ребров сменит на посту главного тренера швейцарца Кристиана Гросса.

В этом году «Аль-Ахли» занял в национальном первенстве второе место и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии, где сыграет с иранским «Персеполисом».

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 20.06.2017 08:12
    -7
    Якщо це правда, то досить дивний вибір Реброва - гроші ...
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    FranzFCMetallist
      FranzFCMetallist, 20.06.2017 08:16
    -9
    Серёга решил бабла рубануть. Жлоб
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    avaxi
      avaxi, 20.06.2017 08:29
    +7
    Пошел по пути Лобановского. Ждем назад в ДК.
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    odiniznashih
      odiniznashih, 20.06.2017 08:31
    +14
    Ну а что тут думать - жизнь идет.
    Вы ведь все тоже ищете работу получше. И кто сказал что там работа не интересная, ему ведь надо опыта набираться.
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    acrobat2
      acrobat2, 20.06.2017 08:33
    +1
    Там деньги большие- можно любых игроков покупать и мотивировать.
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    Максим Гоба
      Максим Гоба, 20.06.2017 08:37
    +2
    Прикольно....
    Слідкую за їх чемпіонатом, зараз буде в два рази цікавіше.
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    Etan
    online
      Etan, 20.06.2017 08:47
    +6
    Всем кто осуждает Реброва за такой шаг - задумайтесь, а вы бы сами отказались от таких денег?
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    balabuh
      balabuh, 20.06.2017 08:53
    +4
    Це безперечно плюс як для самого Реброва , так і його тренерського досвіду. Якщо це правда, то тількі іспіху в новому чемпіонаті йому і його новій команді. Деколи в житті треба щось міняти і небоятися змін, все що не робиться все на краще! Впевнений ми ще почуєм його імя як тренера і в топ чемпіонаті.
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    Ashot Hakobyan
    Ashot Hakobyan, 20.06.2017 08:53
    +5
    Правильно!пока есть возможность бабло надо рубить,а потом и в Украине наслаждаться тренерской работой!главное что с подачи Д.К. оттолкнулся в тренерский мир!
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    garik83
      garik83, 20.06.2017 08:57
    +5
    Заминусуют канеш))) но по сравнению с нашим чемпом это даже повышение!!!
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    Виталик Неважно
      Виталик Неважно, 20.06.2017 09:22
    0
    ну и ярмолу можно наконец взять хоть кудато)))
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    Cortazar
      Cortazar, 20.06.2017 09:27
    0
    Я вам скажу, что Ребров стал реальным тренером, на которого появился спрос в мире... Можно только приветствовать, это шаг вперед в карьере...
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