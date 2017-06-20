Сергей Ребров возглавит Аль-Ахли

Бывший наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров находится в шаге от подписания контракта с авторитетным в Азии ФК «Аль-Ахли» из Саудовский Аравии. По имеющейся информации, все предварительные договоренности уже достигнуты, осталось соблюсти формальности и собственно заключить соглашение. Не исключено, что помощниками Реброва станут испанские специалисты, до недавнего времени работавшие в «Динамо».

«Аль-Ахли» из Джидды — трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель Кубка короля СА. В свое время его возглавляли такие известные специалисты, как Карел Яролим, Луис Фелипе Сколари и Диди. Ребров сменит на посту главного тренера швейцарца Кристиана Гросса.

В этом году «Аль-Ахли» занял в национальном первенстве второе место и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии, где сыграет с иранским «Персеполисом».