ОФИЦИАЛЬНО: Джаба Липартия покинул Зарю

Луганская «Заря» завершила сотрудничество с 29-летним футболистом основного состава команды Джабой Липартией.

Джаба начал выступать за «Зарю» с сезона 2010/2011. В общей сложности грузинский легионер провел в футболке «черно-белых» 169 матчей, в которых забил 15 мячей.

Ранее сообщалось о том, что «Зарю» покинул Игорь Чайковский, который продолжит карьеру в «Анжи».