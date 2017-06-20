ОФИЦИАЛЬНО: Джаба Липартия покинул Зарю

Луганская «Заря» завершила сотрудничество с 29-летним футболистом основного состава команды Джабой Липартией.
Джаба начал выступать за «Зарю» с сезона 2010/2011. В общей сложности грузинский легионер провел в футболке «черно-белых» 169 матчей, в которых забил 15 мячей.
Ранее сообщалось о том, что «Зарю» покинул Игорь Чайковский, который продолжит карьеру в «Анжи».
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.