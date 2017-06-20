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ОФИЦИАЛЬНО: Джаба Липартия покинул Зарю

Грузинский легионер провел за луганский клуб 169 матчей

  • 20.06.2017 07:46
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ФК Заря. Джаба Липартия
© ФК Заря. Джаба Липартия

Луганская «Заря» завершила сотрудничество с 29-летним футболистом основного состава команды Джабой Липартией.

Джаба начал выступать за «Зарю» с сезона 2010/2011. В общей сложности грузинский легионер провел в футболке «черно-белых» 169 матчей, в которых забил 15 мячей.

Ранее сообщалось о том, что «Зарю» покинул Игорь Чайковский, который продолжит карьеру в «Анжи».

Источник — ФК Заря

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