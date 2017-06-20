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Зірка вийшла з відпустки

Кропивницька команда пройшла медогляд та провела перше тренування

  • 20.06.2017 07:41
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ФК Звезда
© ФК Звезда

Відпустка у гравців першої команди ФК «Зірка» завершилась. В понеділок футболісти та тренерський штаб зібрались на стадіоні. Після медогляду команда провела перше тренування в рамках підготовки до сезону 2017/18 років.

Відзначимо, що до 28 червня кропивничани проведуть навчально-тренувальні збори в себе вдома, а потім вирушать на Закарпаття. На західній Україні «Зірка» проведе ряд контрольних зустрічей. Звідти команда відправиться на першу гру нового сезону, котра відбудеться у Львові проти тамтешніх «Карпат». Базовим днем першого туру є 16 липня.

Источник — ФК Звезда

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