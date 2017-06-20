Зірка вийшла з відпустки

Відпустка у гравців першої команди ФК «Зірка» завершилась. В понеділок футболісти та тренерський штаб зібрались на стадіоні. Після медогляду команда провела перше тренування в рамках підготовки до сезону 2017/18 років.

Відзначимо, що до 28 червня кропивничани проведуть навчально-тренувальні збори в себе вдома, а потім вирушать на Закарпаття. На західній Україні «Зірка» проведе ряд контрольних зустрічей. Звідти команда відправиться на першу гру нового сезону, котра відбудеться у Львові проти тамтешніх «Карпат». Базовим днем першого туру є 16 липня.