Динамо провело первую тренировку после отпуска

Вечером в понедельник, 19 июня, футболисты киевского «Динамо» провели на своей загородной базе в Конча-Заспе первую тренировку после летнего отпуска.

Динамовцы собрались на первое занятие в количестве 18-ти футболистов – четыре вратаря и 14 полевых игроков. Остальные, среди которых игроки сборных и легионеры (за исключением Александара Пантича, который вместе со всеми начал подготовку на базе в Конче-Заспе), присоединятся к команде или непосредственно перед вылетом на тренировочный сбор, который пройдет в Австрии, или уже на тирольской земле.

Одна группа футболистов выходила на зеленый газон тренировочного поля в Конче-Заспе, которое уже соскучилось за ногами динамовцев, с чувством выполненного долга, пройдя утром плановый медицинский осмотр, который подтвердил полный порядок с их здоровьем после отпуска. Другую группу игроков, которые будут в распоряжении тренерского штаба в Киеве до отлета на тренировочный сбор, поход к врачам ожидает завтра.

Отметим, что первое занятие в новой для себя роли главного тренера «Динамо» провел Александр Хацкевич. Для Олега Лужного не впервые входить в тренерский штаб первой команды «бело-синих» (в свое время Олег Романович был ассистентом у Юрия Сёмина – прим.), а вот для Максима Шацких это дебютный опыт работы со взрослой командой – до этого он был тренером в ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского и работал с командой U-19. Также продолжит работать с вратарями, как и при предыдущих тренерах, Михаил Михайлов.

В целом, первое после отпуска занятие не несло какой-либо нагрузки. Футболисты в прекрасном настроении пробежались вокруг поля, выполнили упражнения на стретчинг и стабилизацию, а также немного поработали с мячами.

В режиме одноразовых занятий «бело-синие» будут заниматься до 25-го июня включительно, а 26-го утром вылетят в Австрию, где их будет ожидать основная работа в рамках подготовки к старту сезона.