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ХАЦКЕВИЧ: «После тренировки уже не у всех было веселое настроение»

Специалист поделился впечатлениями о первой тренировке в качестве главного тренера «Динамо»

  • 20.06.2017 07:28
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ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич
© ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

После первой тренировки в качестве главного тренера киевского «Динамо» наставник киевской команды Александр Хацкевич рассказал, как прошло первое занятие, и в каком состоянии игроки вернулись из отпуска.

- Конечно, мне приятно вернуться и вообще, работать в таком клубе. Не только я рад, но и Олег Романович Лужный, и Максим Александрович Шацких. Сейчас эмоции только положительные, а в дальнейшем все будет зависеть только от нас и от того, как ребята будут воспринимать те требования, которые мы будем предъявлять.

- Как прошла первая тренировка? Как команда восприняла новый тренерский штаб?
- Самое главное – с улыбкой, то, что настроение у всех ребят хорошее, уже радует. Почти всех, кто сегодня участвовал в тренировке, я знаю, как и они меня. Важнее то, как они будут воспринимать требования. Я команде сказал, что уже с сегодняшнего дня у нас началась подготовка к сезону, во вторник мы также работаем в одноразовом режиме, а уже начиная со среды и вплоть до воскресенья, дня вылета на сбор в Австрию, будем проводить двухразовые тренировки.

- С какими эмоциями динамовцы приступили к тренировке?
- Видно, что футболисты соскучились друг по другу и по работе. Но после тренировки уже не у всех было такое же веселое настроение, как до нее (улыбается). В целом, сегодняшняя работа проходила в хорошей атмосфере, что не может не радовать.

- Все ли ваши подопечные здоровы? На всех можете рассчитывать?
- У тех футболистов, которые сегодня проходили медосмотр, никаких ограничений по работе в общей группе нет, как и нет ни у кого проблем с лишним весом, разве что незначительные.

Источник — ФК Динамо Киев

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