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Металлист 1925: «Беспорядки были спланированной провокацией»

Харьковский клуб выступил с официальным заявлением относительно срыва матча с «Агробизнесом»

  • 20.06.2017 07:19
  • 1121 просмотров
  • 2 комментария
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troublemakersultrasaction
© troublemakersultrasaction

19 июня 2017-го года на главном стадионе страны состоялся финальный матч аматорского чемпионата Украины по футболу. Встречались победители двух групп турнира - «Металлист 1925» из Харькова и «Агробизнес» из Волочиска Хмельницкой области. В конце матча произошел инцидент, связанный с бесчинствами так называемых «ультрас». Действия этих псевдо-болельщиков привели к крайне негативным последствиям, грубым нарушениям общественного порядка и насилию. Матч был сорван, а авторитету ФК «Металлист 1925» нанесен серьезный ущерб. В связи с этим, сразу же после матча состоялось экстренное заседание общего собрания учредителей Клуба.

Учредители ФК «Металлист 1925» решительно осуждают злостные хулиганские действия, совершенные на стадионе фанатами харьковского клуба и, как выяснилось, в ходе внутреннего расследования, «ультрас» других клубов из разных городов. По предварительным данным службы безопасности ФК «Металлист 1925», на секторе, в котором должны были размещаться харьковские фанаты, находились жители еще четырех городов Украины, принявших участие в массовых беспорядках. Это свидетельствует о спланированной провокации, направленной не против участников финального матча и ФК «Агробизнес», в частности. У этого проявления глубинные корни. ФК «Металлист 1925» решительно осуждает действия вандалов и футбольных экстремистов. Мы обращаемся к Министру внутренних дел Украины Арсену Борисовичу Авакову с просьбой открыть уголовное производство, дать оценку хулиганскому инциденту, выявить подлинные мотивы зачинщиков, организаторов и активных исполнителей, а также сделать все возможное, чтобы они понесли предусмотренное действующим законодательством наказание.

Клуб не снимает с себя ответственности за произошедшее, не приемлет подобное поведение так называемых «болельщиков» и предпримет необходимые меры, которые будут направлены на безусловное соблюдение регламентных норм по предупреждению подобного в будущем. Собственники Клуба подчеркивают: они отрицают подобные формы «боления» в футболе, осуждает вандализм и экстремизм, и призывает все клубы Украины поддержать общее стремление к чистоте в футболе.

Мы начали внутреннее расследование и вместе с добросовестными активистами ГО «Ультрас Харьков» хотим выявить зачинщиков инцидента 19.06.17 г., сделав все, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось. Мы не дадим возможность посещать стадионы всем, кто склонен к хулиганству и насилию. Мы также полностью солидарны с заявлением Президента ФФУ А.В. Павелко об инициации рассмотрения в Верховной Раде Украины законопроекта о безопасности зрителей до, во время и после футбольных матчей.

Наш клуб приносит искренние извинения всей футбольной Украине, всем болельщикам, участникам матча и официальным лицам, невольно ставшими свидетелями столь грубого и циничного происшествия. Наш клуб всегда придерживается правил честной игры. Именно поэтому мы приносим извинения всей футбольной Украине, команде «Агробизнес» и ее президенту, господину Собуцкому. Мы искренне хотели, чтобы финальный матч стал праздником футбола, но не мракобесия неадекватов.

Команду «Агробизнес» еще раз поздравляем с чемпионством!

Учредители и руководство ФК «Металлист 1925».

Источник — ФК Металлист 1925

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Комментарии
    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 20.06.2017 07:41
    -2
    Это не мы,это не мы-это спланированная провокация! Тьфу-да когда же кто то найдет в себе мужество и признается что был не прав.А то начнут сейчас искать различные руки.....
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    ram-le
    ram-le, 20.06.2017 07:46
    -1
    Ну да, ну да... Старая песня... " Это не наши болельщики, это провокация... ". У ДК тоже были провокаторы... А они белые и пушистые. А провокаторы как всегда их "четырёх городов". Я даже догадываюсь из каких) Луганск, Донецк, Горловка и Москва)))
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