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Заря подписала контракты с Луниным, Сватком, Чеберко и Кочергиным

Юрий Вернидуб подтвердил информацию о переходе игроков «Днепра» в стан команды из Луганска

  • 19.06.2017 23:52
  • 401 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб подтвердил информацию о подписании контрактов с пятью игроками «Днепра».

— Заря подписала контракты с пятью футболистами Днепра. Это Андрей Лунин, Максим Лунев, Александр Сваток, Евгений Чеберко и Владислав Кочергин.

— Это пока все ваши приобретения?
— Ранее, как известно, игроками нашей команды стали Владислав Кабаев, бразильцы Леонидас и Силас. Сейчас с нами тренируется еще один нападающий из Бразилии, а вечером должны прилететь два его соотечественника — центральный защитник и форвард.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    zhevaua
      zhevaua, 19.06.2017 23:57
    +8
    Давай Зорька, "качай мышцы" к Лиге Европы!
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    odiniznashih
      odiniznashih, 20.06.2017 00:08
    +2
    Не теряя ежегодный прогресс самое время прессонуть Динамо за 2-е место.
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    sk1llz
    online
      sk1llz, 20.06.2017 00:15
    0
    еб...й стыд, зато динамо продлевает контракт с 2мя овощами в воротах, и возвращает старпёра Гусева(при всем уважении к последнему).
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    vasyan86
      vasyan86, 20.06.2017 00:17
    +1
    Ахмет-лига. Больше, чем при вфя. Куча возможностей сделать всему украинскому клубному футболу хорошо, ни одна зараза уже не мешает. Ну посмотрим...
    П.С. Парням удачи, Заре побед в Европе!
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 20.06.2017 00:24
    0
    odiniznashih, 20.06.2017 00:08
    Не теряя ежегодный прогресс самое время прессонуть Динамо за 2-е место.
    згоден, та було б не погано і з шахтою, не прогинатися... за перше місце ні, та бій потрібно дати.
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 20.06.2017 00:25
    0
    sk1llz, 20.06.2017 00:15
    еб...й стыд, зато динамо продлевает контракт с 2мя овощами в воротах, и возвращает старпёра Гусева(при всем уважении к последнему).
    там захист відсутній, а не воротніки...
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