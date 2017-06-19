Заря подписала контракты с Луниным, Сватком, Чеберко и Кочергиным

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб подтвердил информацию о подписании контрактов с пятью игроками «Днепра».
— Заря подписала контракты с пятью футболистами Днепра. Это Андрей Лунин, Максим Лунев, Александр Сваток, Евгений Чеберко и Владислав Кочергин.
— Это пока все ваши приобретения?
— Ранее, как известно, игроками нашей команды стали Владислав Кабаев, бразильцы Леонидас и Силас. Сейчас с нами тренируется еще один нападающий из Бразилии, а вечером должны прилететь два его соотечественника — центральный защитник и форвард.
Источник — zbirna.com
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П.С. Парням удачи, Заре побед в Европе!
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