ОФИЦИАЛЬНО: Андрей Борячук – игрок Мариуполя

ФК «Мариуполь» пополнил свои ряды одним из самых перспективных украинских нападающих Андреем Борячуком. Контракт с 21-летним нападающим рассчитан на один год.
В сезоне 2016/17 Борячук стал чемпионом УПЛ в составе «Шахтера».
За сборную Украины U-19 провел 11 игр и забил 4 гола.
Источник — ФК Мариуполь
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