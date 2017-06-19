Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Андрей Борячук – игрок Мариуполя

Контракт с 21-летним нападающим рассчитан на один год

  • 19.06.2017 23:43
  • 722 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Мариуполь. Андрей Борячук
© ФК Мариуполь. Андрей Борячук

ФК «Мариуполь» пополнил свои ряды одним из самых перспективных украинских нападающих Андреем Борячуком. Контракт с 21-летним нападающим рассчитан на один год.

В сезоне 2016/17 Борячук стал чемпионом УПЛ в составе «Шахтера».

За сборную Украины U-19 провел 11 игр и забил 4 гола.

Источник — ФК Мариуполь

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Юра Бойко
      Юра Бойко, 19.06.2017 23:54
    +5
    Это тот, который месяц назад был будущим шахтера?
    Ссылка
    barneygambel
      barneygambel, 19.06.2017 23:54
    +2
    шо ж, удачи!
    Ссылка
    sk1llz
    online
      sk1llz, 20.06.2017 00:01
    +2
    А Витя Обосралсяпоколенко когда в Мариуполь?
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 20.06.2017 00:22
    +1
    дуже шкода, шо не дали себе проявити в основі шахти. будемо вболівати за нього в маріуполі. всьо таки нападачів у збірної... хз, шо там з ними.
    Ссылка
    IlyashenkoM6-2013
    online
    IlyashenkoM6-2013, 20.06.2017 00:28
    0
    - ООО понеслась ))) Аплодирую стоя Заре которая с прыгнула с Кротячей иглы, но тут Мариуполь подъехал...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.