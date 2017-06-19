Маурисио Исла стал лучшим игроком стартовых дней Кубка конфедераций

Правый защитник сборной Чили Маурисио Исла стал лучшим игроком стартовых дней турнира.

Высокая эффективность игрока, как в защите, так и в атаке позволила ему набрать самый высокий InStat Index (385) на Кубке Конфедераций.

Именно активность Ислы определила высокую ударную активность атак правым флангом. Чилийцы из 10 атак с игры с ударами 7 провели справа. Футболист принял участие в 42 комбинациях (второй показатель в команде), при этом его перемещения зачастую определяли темп атак чилийцев правым флангом.

Благодаря быстрой работе с мячом игрок редко вступал в борьбу в атаке (4/2), но при этом регулярно обострял игру. Защитник отдал 6 ключевых передач, став лидером команды по этому показателю.

Во втором тайме Исла стал действовать ниже, сосредоточившись на подыгрыше в средней зоне. На счету футболиста 8 подборов и 4 перехвата, из них половину игрок совершил на половине поля соперника.