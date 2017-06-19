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Олимпик будет проводить матчи Лиги Европы на стадионе Динамо

Донецкий клуб будет играть на обновленной киевской арене

  • 19.06.2017 22:30
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Sport.ua. Владислав Гельзин
© Sport.ua. Владислав Гельзин

Донецкий «Олимпик» будет проводить домашние матчи Лиги Европы на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского.

Об этом сообщил президент клуба Владислав Гельзин.

Напомним, в минувшем сезоне подопечные Романа Санжара заняли четвертое место в УПЛ. На днях УЕФА официально допустил «Олимпик» к участию в Лиге Европы.

Источник — Xsport

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