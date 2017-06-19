Олимпик будет проводить матчи Лиги Европы на стадионе Динамо

Донецкий «Олимпик» будет проводить домашние матчи Лиги Европы на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского.
Об этом сообщил президент клуба Владислав Гельзин.
Напомним, в минувшем сезоне подопечные Романа Санжара заняли четвертое место в УПЛ. На днях УЕФА официально допустил «Олимпик» к участию в Лиге Европы.
Источник — Xsport
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