Олимпик будет проводить матчи Лиги Европы на стадионе Динамо

Пусть лучше ответит кто занимался организацией безопасности матча

Президент ФФУ Андрей Павелко пытался утихомирить нападавших_______________________Как же он в Мар...

Львеночек, какая нах разница. Они о безопасности говорили, я в Киеве не увидел безопасность

Что ты мелешь, они в Мариуполь что из за фанатов не хотят ехать.

очень хочется услышать Суркиса и Дыминского по поводу поездок в Мариуполь теперь