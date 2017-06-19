Олег СОБУЦЬКИЙ: «Фанати Металіста-1925 обкурені або наркомани»

Власник ФК «Агробізнес» Олег Собуцький прокоментував інцидент під час фінального матчу аматорського чемпіонату, в якому його команда перемогла харківський «Металіст-1925».
- Я сьогодні сказав президенту ФФУ, я буду ініціювати питання, щоб таку команду в Другу лігу не допускати, тому що ми бачимо сьогодні, як вони себе ведуть. Це агресія. Люди обкурені або вони наркомани, таких до спорту не можна допускати.
- Які цілі у вашої команди? Ви будете йти в Другу лігу, чи залишатися в аматорах?
- Будемо іти в Другу лігу, нас якраз атестували. Якщо хлопці будуть гарно грати, то підемо в Першу. Також є в нас бажання грати і в УПЛ.
- Те, що пережили ви і ваші уболівальники – це просто катастрофа…
- Найгірше те, що міліція бездіяльна. Сьогодні приїхав міністр МВС Арсен Аваков. Він ще раз показав нашу безрадність. Наша поліція нічого не може.
Побили багатьох людей. Там хлопці у нас, воїн АТО, його жорстоко побили в центрі Києва. Міністр МВС, який присутній на матчі, нічого з цим не може зробити. Це ганьба для Авакова. Такі люди не повинні керувати органами поліції.
Источник — #FootballHub
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Не то чтобы страшно, но очень противно смотреть на это ГОП движение. И пока наши "мусора" (будем называть все своими именами) сидят по углам, то такие гопники только и будут ходить на игры. Взглянув на видео, сразу 20-30 тел за мелкое хулиганство идут, а где-то 15-20 гопников моментом получают дело за умышленное нанесение травм средней и тяжелой степени тяжести. И сажать этих обезьян без права на условный срок.
После этого у нас будут семьями ходить на футбол, как в Европе.
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