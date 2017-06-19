Олимпик вышел из отпуска

Футболисты донецкого «Олимпика» начали подготовку к новому сезону. В понедельник вечером, 19 июня, тренерский штаб, футболисты и персонал донецкой команды собрался на столичном стадионе РВУФК. После небольшого общекомандного собрания «олимпийцы» переместились на поле, где провели свою первую тренировку после отпуска.

Первое занятие носило втягивающий характер. После пробежки ребята поиграли в «квадраты», провели небольшую беговую работу и поработали над контролем мяча. А в завершении тренировки тренерский штаб дал команде поиграть в футбол, «олимпийцы» азартно «рубились» в любимом «аквариуме».

До конца недели «Олимпик» будет работать на столичном стадионе РВУФК в режиме одноразовых тренировок. В субботу дончане отправятся в Коваливку, где проведут свой первый контрольный матч в межсезонье против «Колоса». Начало матча – в 17:30.