Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ПАВЕЛКО: «Болельщики Металлиста сами перечеркивают будущее команды»

Президент ФФУ – об инциденте во время финала любительского чемпионата

  • 19.06.2017 21:14
  • 307 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал поведение харьковских фанатов во время финала любительского чемпионата между «Металлистом-1925» и волочиским «Агробизнесом» (0:4).

- Это еще одно подтверждение, что сегодня с безопасностью – это отдельный вопрос все Украины. И если болельщики хотят прийти на стадион, они должны быть уверены в своей безопасности. А сегодняшнее еще раз показало, что из футбола, из той возможной поддержки возрождения «Металлиста», мы сегодня видим, что и сам клуб, и сами болельщики перечеркивают своё будущее во Второй лиге. С таким поведением, с таким отношением к футболу, я думаю, что будут большие вопросы аттестационного комитета с решением, после сегодняшнего инцидента, о будущем этой команды.
 
Остановить это можно на уровне силовых структур нашей страны. Это еще одно подтверждение, что это может быть и в Киеве. Мы говорили про Мариуполь, но там таких случаев не было. А мы сегодня видим, что в центре Киева необходима концентрация всех правоохранительных органов для того, чтобы работать с тем, чтобы во время массовых мероприятий было безопасно нашим людям. В ближайшее время на Верховной Раде мы будем рассматривать законы о безопасности стадионов, и о безопасности людей на стадионах. В Европе разработана целая концепция, если мы её не примем, нас могут лишь права проводить европейские матчи.
 
Что касается Лиги чемпионов, то там будет уже совершенно другой уровень работы с болельщиками, и там будет большинство болельщиков со всей Европы, а наших представителей неконтролируемых эмоций, которые не умеют контролировать эмоции, там будет очень мало. Каждый билет будет именной, каждый билет будет по паспорту, и здесь будет легко их вычислить. 
 
Сегодняшние события еще раз показали, что либерализация отношений должна быть всегда с очень четкими задачами правоохранительных органов.

Источник — #FootballHub

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    mihaill2009
    online
      mihaill2009, 19.06.2017 21:27
    0
    Правильно вместо этого недометаллиста во вторую лигу нужно заявлять Агробизнес.И в футбол играть умеют и болельщики люди как люди.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.