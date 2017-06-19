ПАВЕЛКО: «Болельщики Металлиста сами перечеркивают будущее команды»

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал поведение харьковских фанатов во время финала любительского чемпионата между «Металлистом-1925» и волочиским «Агробизнесом» (0:4).

- Это еще одно подтверждение, что сегодня с безопасностью – это отдельный вопрос все Украины. И если болельщики хотят прийти на стадион, они должны быть уверены в своей безопасности. А сегодняшнее еще раз показало, что из футбола, из той возможной поддержки возрождения «Металлиста», мы сегодня видим, что и сам клуб, и сами болельщики перечеркивают своё будущее во Второй лиге. С таким поведением, с таким отношением к футболу, я думаю, что будут большие вопросы аттестационного комитета с решением, после сегодняшнего инцидента, о будущем этой команды.

Остановить это можно на уровне силовых структур нашей страны. Это еще одно подтверждение, что это может быть и в Киеве. Мы говорили про Мариуполь, но там таких случаев не было. А мы сегодня видим, что в центре Киева необходима концентрация всех правоохранительных органов для того, чтобы работать с тем, чтобы во время массовых мероприятий было безопасно нашим людям. В ближайшее время на Верховной Раде мы будем рассматривать законы о безопасности стадионов, и о безопасности людей на стадионах. В Европе разработана целая концепция, если мы её не примем, нас могут лишь права проводить европейские матчи.

Что касается Лиги чемпионов, то там будет уже совершенно другой уровень работы с болельщиками, и там будет большинство болельщиков со всей Европы, а наших представителей неконтролируемых эмоций, которые не умеют контролировать эмоции, там будет очень мало. Каждый билет будет именной, каждый билет будет по паспорту, и здесь будет легко их вычислить.

Сегодняшние события еще раз показали, что либерализация отношений должна быть всегда с очень четкими задачами правоохранительных органов.