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Фанаты Металлиста-1925 сорвали финал любительского чемпионата

Ультрас харьковского клуба устроили драку с болельщиками соперников

  • 19.06.2017 20:53
  • 2496 просмотров
  • 20 комментария
Метки
Футбол 24
© Футбол 24

Финал чемпионата Украины среди любителей между харьковским клубом «Металлист 1925» и волочиским «Агробизнесом» был прерван фанатами «желто-синих».

При счете 4:0 в пользу команды из Хмельницкой области, ультрас харьковского клуба покинули свои места на трибуне и выбежали на беговые дорожки НСК «Олимпийский». Далее они рванули к трибуне с болельщиками «Агробизнеса» и нанесли телесные повреждение некоторым из них. Благо, большинство фанов волочиской команды успело скрыться в подтрибунном помещении. Пострадал также и руководитель ФК «Агробизнес» Олег Собуцкий, который после матча заявил, что командам с такими фанатами, как у «Металлиста 1925», во второй лиге делать нечего.

На этом ультрас харьковской команды не остановились и сделали все для того, чтобы главный арбитр матча Николай Кривоносов остановил игру. Президент ФФУ Андрей Павелко пытался утихомирить нападавших, но они разошлись только тогда, когда сами этого пожелали.

После того, как фанаты все же покинули поле стадиона, «Агробизнес» наградили золотыми медалями любительского чемпионата.

Добавим, что во время матча на трибунах НСК «Олимпийский» присутствовал министр МВД Арсен Аваков.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    staut_zt
    online
      staut_zt, 19.06.2017 20:56
    +13
    Металлист и так жалко.
    А тут ещё и фаны дебилы...
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    oscarneon
    online
      oscarneon, 19.06.2017 20:59
    +13
    Аваков сбежал первый) ахах стыдоба и позор. Ни полиции ни охраны ни министар обороны (который смотрел футбол,а потом исчез) Ну вас с такими футболами. Ходите на них сами. Я дома посмотрю ))
    С Победой Волочанск !
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    V1rtuozZ
      V1rtuozZ, 19.06.2017 21:00
    -4
    staut_zt, 19.06.2017 20:56
    Металлист и так жалко.
    А тут ещё и фаны дебилы...
    жалко у пчелки.. и у скорпиончика еще есть
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    Вячеслав Антонов
      Вячеслав Антонов, 19.06.2017 21:01
    -16
    А где же бравые парни из полицейской академии?Беркут разогнали ироды.
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    Яцик Петро
    online
      Яцик Петро, 19.06.2017 21:02
    +11
    Позор українського футболу фани Металіста це обкурені бандюки Агробізнез МОЛОДЦІ а Металіст жаль що через купку дебілів пропаде футбол в Харкові де люблять футбол десятки тисяч нормальних фанів Авакову надовіра він був присутній на матчі Пора в відставку
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    Arius.
      Arius., 19.06.2017 21:08
    -5
    "жити по новому" - что хочу, то творю!
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 19.06.2017 21:09
    +4
    Яцик Петро, 19.06.2017 21:02
    Позор українського футболу фани Металіста це обкурені бандюки Агробізнез МОЛОДЦІ а Металіст жаль що через купку дебілів пропаде футбол в Харкові де люблять футбол десятки тисяч нормальних фанів Авакову надовіра він був присутній на матчі Пора в відставку
    В любом случае из это металист 1925 не чего толкового не получиться так поиграются и забудут
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    staut_zt
    online
      staut_zt, 19.06.2017 21:11
    +9
    Получается, что футбол без полиции смотреть нельзя.
    И как после этого с семьёй приходить на матчи?
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    Havchenko
    Havchenko, 19.06.2017 21:11
    -11
    Так этож те же самые беременныеониждети, за которых глорила вся прогрессивная часть Украины.
    Руки прочь от нашего счастливого будущего.
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    Иван Верещагин
    online
      Иван Верещагин, 19.06.2017 21:11
    -14
    Вот такие люди делали революцию...
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    balabuh
    online
      balabuh, 19.06.2017 21:15
    0
    А на слідуючий рік фінал ліги чемпіонів, цікаво як відреагують в УЕФА. Невсі фани такі дебіли, як говоротя в " сімї не без уродів". Жаль що є такі виродки, які невміють вболівати нормально. На кожному матчі безпека має бути на найвищому рівні, незалежно від статусу мачу, як на мене.
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 19.06.2017 21:15
    +3
    Авакову на футбол и вобще на всех пох. Ему главное, что бы на игровых автоматах и на шлюхах трафик не еадал))))а вобще проигрывать нужно с честью.
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 19.06.2017 21:17
    +1
    трафик не ПАДАЛ**
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    Хрюн Моржов
    online
    Хрюн Моржов, 19.06.2017 21:18
    -13
    "Фанаты", "ультрас" и т.п. применительно к любительском клубу, звучит как хохма, граничащая с издевательством.
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    dimaprog
    online
      dimaprog, 19.06.2017 21:21
    +1
    Позор!!! За такое сажать надо лет на 10!
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    LAZIO
    online
    LAZIO, 19.06.2017 21:21
    -13
    Це не були фанати...це були хулі...гани....фани металіста такої бидлячості незроблять.....
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    LAZIO
    online
    LAZIO, 19.06.2017 21:23
    -9
    Иван Верещагин, 19.06.2017 21:11
    Вот такие люди делали революцию...
    Пошел нах...таких мы пищ....ли на революции...сдли в Одессе!!!! Это недобитки остались!!!! Понял фуфел сепарский!!!
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    dimaprog
    online
      dimaprog, 19.06.2017 21:23
    0
    Алкаши и придурки, позорят свой город!
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    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 19.06.2017 21:27
    +2
    Авакова в отставку, скорее всего это его рук дело, мразь.
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    olexyn
    online
      olexyn, 19.06.2017 21:28
    0
    сторож де?
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