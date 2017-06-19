Финал чемпионата Украины среди любителей между харьковским клубом «Металлист 1925» и волочиским «Агробизнесом» был прерван фанатами «желто-синих».

При счете 4:0 в пользу команды из Хмельницкой области, ультрас харьковского клуба покинули свои места на трибуне и выбежали на беговые дорожки НСК «Олимпийский». Далее они рванули к трибуне с болельщиками «Агробизнеса» и нанесли телесные повреждение некоторым из них. Благо, большинство фанов волочиской команды успело скрыться в подтрибунном помещении. Пострадал также и руководитель ФК «Агробизнес» Олег Собуцкий, который после матча заявил, что командам с такими фанатами, как у «Металлиста 1925», во второй лиге делать нечего.

На этом ультрас харьковской команды не остановились и сделали все для того, чтобы главный арбитр матча Николай Кривоносов остановил игру. Президент ФФУ Андрей Павелко пытался утихомирить нападавших, но они разошлись только тогда, когда сами этого пожелали.

После того, как фанаты все же покинули поле стадиона, «Агробизнес» наградили золотыми медалями любительского чемпионата.

Добавим, что во время матча на трибунах НСК «Олимпийский» присутствовал министр МВД Арсен Аваков.