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Австралия — Германия — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Конфедераций Австралия — Германия

  • 19.06.2017 20:34
  • 975 просмотров
  • 3 комментария
Метки
dfb.de. Австралия - Германия
© dfb.de. Австралия - Германия

В поединке Кубка Конфедераций между сборными Австралии и Германии победу праздновали европейцы (3:2):

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Иван Верещагин
    online
      Иван Верещагин, 19.06.2017 20:43
    -12
    Интересные матчи, просто обидно, что наши не показывают...
    Ссылка
    Havchenko
    Havchenko, 19.06.2017 21:08
    -18
    Иван Верещагин, 19.06.2017 20:43
    Интересные матчи, просто обидно, что наши не показывают...
    А стадионы какие, а всякие промоакции - красотища!!! Похоже, на таком же суперском уровне будет, как и Олимпиада в Сочах.
    Ссылка
    vipfishman
      vipfishman, 19.06.2017 21:17
    +3
    Havchenko, 19.06.2017 21:08
    Иван Верещагин, 19.06.2017 20:43
    Интересные матчи, просто обидно, что наши не показывают...

    А стадионы какие, а всякие промоакции - красотища!!! Похоже, на таком же суперском уровне будет, как и Олимпиада в Сочах.
    Мельдоний тоже как в Сочах будут жрать, а потом пробирочки менять )))) Страна идиотов )))
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