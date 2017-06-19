В поединке Кубка Конфедераций между сборными Австралии и Германии победу праздновали европейцы (3:2):
Источник — Sport.ua
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В поединке Кубка Конфедераций между сборными Австралии и Германии победу праздновали европейцы (3:2):
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Интересные матчи, просто обидно, что наши не показывают...
А стадионы какие, а всякие промоакции - красотища!!! Похоже, на таком же суперском уровне будет, как и Олимпиада в Сочах.
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