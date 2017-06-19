Кубок Конфедераций. Немцы стартовали с победы над Австралией

Сборная Германии участвует в Кубке Конфедераций в качестве действующего чемпиона мира. Вот только наставник Бундестим Йоахим Лёв привез в Россию экспериментальный состав, в котором собственно чемпионов лишь трое: Гинтер, Мустафи и Дракслер (двое последних вышли со старта). Зато сразу шестеро игроков дебютировали за национальную команду совсем недавно — в контрольной встрече с датчанами и в отборочном поединке ЧМ против Сан-Марино. Тем не менее, даже в таком составе сборная Германии была явным фаворитом матча. Однако стоило помнить и о том, что два года назад в товарищеской игре этих команд была зафиксирована ничья 2:2. Так что австралийцам, которых за поражение никто не обвинил бы, можно было играть в свое удовольствие и надеяться хотя бы на повторение того результата. Ну а на стороне немцев было желание доказать своему наставнику, что они достойны выступать за сборную Германии.

Что удалось довольно быстро. Уже на 5-й минуте Ларс Штиндль — для него это всего лишь третья игра за Бундестим — откликнулся на прострел Юлиана Брандта и в касание распечатал ворота Мэтью Райана. Первый гол хавбека «Байера» за сборную Германии! И далее преимущество немцев было просто-таки подавляющим. У австралийцев не держался мяч, они вынуждены было только отбиваться. Тогда как Райан трудился в поте лица, совершив несколько впечатляющих сэйвов. И только ближе к концу первой половины встречи парни в желтом создали два момента, но зато каких! Сперва Трент Сэйнсбери без помех бил головой с нескольких метров, но не попал в створ. А затем Томас Рогич решил сам пойти в атаку. Пробил он неудачно, но мяч от спины Мустафи отскочил очень удобно, и со второй попытки форвард «Селтика» нанес точный удар (к слову, первый в створ для австралийцев). Показалось, что Лено мог бы сыграть и получше, но пропустил мяч под собой.

Казалось, что команды уйдут на перерыв при равном счете, однако буквально в следующей атаке Леон Горетцка ворвался в штрафную соперника и грамотно «подставился» - Массимо Луонго в подкате въехал в ногу хавбеку «Шальке». Приговор хладнокровно исполнил капитан сборной Германии Юлиан Дракслер. С «точки» он пробил по центру ворот, но уже после того, как вратарь улетел в угол. Так что «гол в раздевалку» забили немцы.

А во втором тайме им удалось забить еще более быстрый гол. Неутомимый Горетцка снова совершил сольный проход, но на этот раз решил пробить с угла вратарской — Райан оказался бессилен. Впрочем, преимущество в два мяча держалось недолго. Австралийцы заработали право на штрафной. Аарон Муй со стандарта угодил в стенку, тут же добивал Рогич. Мяч попал в ногу защитнику, затем в плечо Томи Юричу и отскочил в сторону вратаря. Да, двойной рикошет — но и тут Лено мог сыграть получше, а он просто ладонями отбил сферу перед собой. Юрич в касание добил мяч в пустые ворота. Немцы апеллировали об игре рукой, так что в очередной раз на турнире пришлось прибегать к помощи видеоповтора. Посовещавшись, рефери гол засчитал — игры рукой как таковой не было, мяч попал австралийцу выше локтя.

«Соккеруз» на волне успеха пошли вперед и провели несколько неплохих атак. Однако особо опасных моментов создать не сумели. Тогда как Тимо Вернер мог снять все вопросы о победителе, но из убойной позиции попал в штангу. Чем меньше оставалось до финального свистка, тем прагматичнее играла команда Лёва. Немцы «сушили» игру, катали мяч и не позволили создать у своих ворот ничего острого. Австралийцы же свой первый угловой заработали на последней минуте основного времени, но и из него не смогли ничего выжать. 3:2 — несколько неожиданный счет, но победа немцев не вызывает сомнений. Следущий матч на турнире австралийцы проведут против сборной Камеруна, немцы сыграют с командой Чили.



Австралия - Германия - 2:3

Томас Рогич, 41, Томи Юрич, 56 - Ларс Штиндль, 5, Юлиан Дракслер, 44, с пенальти, Леон Горетцка, 48

«Австралия»: Мэтью Райан, Азиз Бехич, Бэйли Райт, Милош Дегенек, Трент Сэйнсбери, Аарон Муй, Томас Рогич (Джеймс Тройзи, '71), Марк Миллиган, Мэтью Леки, Массимо Луонго (Робби Крузе, '46), Томи Юрич (Тим Кэхилл, '86)

«Германия»: Бернд Лено, Антонио Рюдигер, Йонас Хектор, Йосуа Киммих, Юлиан Брандт (Никлас Зюле, '63), Шкодран Мустафи, Леон Горетцка, Себастьян Руди, Ларс Штиндль (Эмре Джан, '78), Юлиан Дракслер, Сандро Вагнер (Тимо Вернер, '58)

Трент Сэйнсбери, 64. - Леон Горетцка, 55.



Удары (в створ): 6 (5) - 15 (5)

Угловые: 1 - 4

Офсайды: 1 - 3



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