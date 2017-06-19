ОФИЦИАЛЬНО: Максим Лунев – игрок Зари

Луганская «Заря» подписала двухлетний контракт с нападающим «Днепра» Максимом Луневым.



Футболист уже прибыл в расположение команды и включился в тренировочный процесс вместе с «Зарей».

В минувшем сезоне футболист провел в составе «Днепра» 21 игру в чемпионате Украины и трижды выходил на поле в Кубковых поединках.

Выступать в составе нашей команде Максим будет под 19-м номером.

Ранее сообщалось, что «Заря» пополнится пятью исполнителями «Днепра»