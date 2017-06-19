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ОФИЦИАЛЬНО: Максим Лунев – игрок Зари

Форвард «Днепра» подписал двухлетний контракт с луганчанами

  • 19.06.2017 19:45
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ФК Днепр. Максим Лунев
© ФК Днепр. Максим Лунев

Луганская «Заря» подписала двухлетний контракт с нападающим «Днепра» Максимом Луневым.

Футболист уже прибыл в расположение команды и включился в тренировочный процесс вместе с «Зарей».

В минувшем сезоне футболист провел в составе «Днепра» 21 игру в чемпионате Украины и трижды выходил на поле в Кубковых поединках.

Выступать в составе нашей команде Максим будет под 19-м номером.

Ранее сообщалось, что «Заря» пополнится пятью исполнителями «Днепра»

Источник — ФК Заря

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