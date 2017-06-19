Пять игроков Днепра перейдут в Зарю

«Днепр» собирается отдать в аренду «Заре» пятерых игроков.
Это Андрей Лунин, Владислав Кочергин, Александр Сваток и Евгений Чеберко. Фамилия еще одного игрока не сообщается.
По информации источника, клубы достигли принципиальной договоренности, но окончательное решение пока не принято.
В следующем сезоне «Днепр» и новосозданный СК «Днепр-1», скорее всего, будут играть во Второй лиге.
Источник — Трибуна
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