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Пять игроков Днепра перейдут в Зарю

Лунин, Кочергин и еще три игрока сменят клубную прописку

  • 19.06.2017 19:24
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К Карпаты. Андрей Лунин
© К Карпаты. Андрей Лунин

«Днепр» собирается отдать в аренду «Заре» пятерых игроков.

Это Андрей Лунин, Владислав Кочергин, Александр Сваток и Евгений Чеберко. Фамилия еще одного игрока не сообщается.

По информации источника, клубы достигли принципиальной договоренности, но окончательное решение пока не принято.

В следующем сезоне «Днепр» и новосозданный СК «Днепр-1», скорее всего, будут играть во Второй лиге.

Источник — Трибуна

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