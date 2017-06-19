ОФИЦИАЛЬНО: Чайковский подписал контракт с Анжи

Полузащитник «Зари» Игорь Чайковский подписал контракт с махачкалинским «Анжи». Детали сделки не сообщаются.
У Чайковского закончился контракт с луганчанами, поэтому в российский клуб он перешел на правах свободного агента.
25-летний хавбек выступал в составе «Зари» с 2013 года. За это время Чайковский сыграл 74 матча и забил 3 гола.
В прошлом розыгрыше РФПЛ «Анжи» занял 12 место.
Источник — ФК Анжи
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Этож все не от хорошей жизни, а ЧУКР просто сыпется, через пару лет вообще будет первенство колхозов и сельхозартелей.
Этож все не от хорошей жизни, а ЧУКР просто сыпется, через пару лет вообще будет первенство колхозов и сельхозартелей.
Этож все не от хорошей жизни, а ЧУКР просто сыпется, через пару лет вообще будет первенство колхозов и сельхозартелей.
Вот проблема, деньги научитесь зарабатовать!
Пример, как там ваш азаров говорил - "Лапату в руки и копать"
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