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ОФИЦИАЛЬНО: Чайковский подписал контракт с Анжи

Бывший полузащитник «Зари» перебрался в чемпионат России

  • 19.06.2017 19:15
  • 583 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Анжи. Игорь Чайковский (слева)
© ФК Анжи. Игорь Чайковский (слева)

Полузащитник «Зари» Игорь Чайковский подписал контракт с махачкалинским «Анжи». Детали сделки не сообщаются.

У Чайковского закончился контракт с луганчанами, поэтому в российский клуб он перешел на правах свободного агента.

25-летний хавбек выступал в составе «Зари» с 2013 года. За это время Чайковский сыграл 74 матча и забил 3 гола.

В прошлом розыгрыше РФПЛ «Анжи» занял 12 место.

Источник — ФК Анжи

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 19.06.2017 19:20
    +2
    Ещё один "кормилец"!!!!!!
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    airwolf77
      airwolf77, 19.06.2017 19:20
    0
    очередной ватноголовый дибил подался на паРашу
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 19.06.2017 19:25
    +2
    Зоря - перевалочний пункт для ватного чемпіонату... Будківський, Чайковській, Яннік Болі.... У всіх один напрямок: Зоря - Анжі - невідомість...
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    Ohrimenko_Ivan
    online
      Ohrimenko_Ivan, 19.06.2017 19:27
    -4
    Так благодаря патриотам-актывистам люди вынуждены уезжать в другие страны.
    Этож все не от хорошей жизни, а ЧУКР просто сыпется, через пару лет вообще будет первенство колхозов и сельхозартелей.
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    airwolf77
      airwolf77, 19.06.2017 19:33
    +2
    Ohrimenko_Ivan, 19.06.2017 19:27
    Так благодаря патриотам-актывистам люди вынуждены уезжать в другие страны.
    Этож все не от хорошей жизни, а ЧУКР просто сыпется, через пару лет вообще будет первенство колхозов и сельхозартелей.
    если шо вы в Дагестане ,чуть ли не каждую неделю режим КТО обьявляете...отрезал башку джигит мокше или муртаду...и никакого воя...маловато но все ещё впереди Чечняэтокруто,не впервой
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    Kolejchuk
    online
      Kolejchuk, 19.06.2017 19:51
    -1
    Ohrimenko_Ivan, 19.06.2017 19:27
    Так благодаря патриотам-актывистам люди вынуждены уезжать в другие страны.
    Этож все не от хорошей жизни, а ЧУКР просто сыпется, через пару лет вообще будет первенство колхозов и сельхозартелей.

    Вот проблема, деньги научитесь зарабатовать!
    Пример, как там ваш азаров говорил - "Лапату в руки и копать"
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