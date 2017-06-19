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Луке Модричу грозит пятилетний тюремный срок

Хорватского полузащитника «Реала» могут наказать за дачу ложных показаний

  • 19.06.2017 18:54
  • 1442 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

31-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич подозревается в даче ложных показаний по делу экс-президента загребского «Динамо» Здравко Мамича.

Мамича обвиняют в растрате €15 миллионов, которые «Динамо» получило за продажу футболистов в иностранные клубы. Также он обвиняется в неуплате налогов примерно на €1,5 миллиона.

Прокуратура Хорватии заявила, что Модрич находится под следствием за лжесвидетельство. Если его вина будет доказана, Луке грозит от полугода до пяти лет лишения свободы.

Источник — Independent

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Комментарии
    Oleg Savchuk
      Oleg Savchuk, 19.06.2017 19:19
    -2
    Не переношу цього щура,таке як срна
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    Graider
      Graider, 19.06.2017 19:30
    0
    паразіти поліцейські, свою нездатність довести вину перекладають на іншого
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