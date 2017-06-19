Луке Модричу грозит пятилетний тюремный срок

31-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич подозревается в даче ложных показаний по делу экс-президента загребского «Динамо» Здравко Мамича.

Мамича обвиняют в растрате €15 миллионов, которые «Динамо» получило за продажу футболистов в иностранные клубы. Также он обвиняется в неуплате налогов примерно на €1,5 миллиона.

Прокуратура Хорватии заявила, что Модрич находится под следствием за лжесвидетельство. Если его вина будет доказана, Луке грозит от полугода до пяти лет лишения свободы.