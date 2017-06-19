ОФІЦІЙНО: Цуріков – гравець Олександрії

Сьогодні, 19-го червня, в Будинку футболу ФК «Олександрія» Андрій Цуріков підписав повноцінний контракт з «Олександрією». Відразу після підписання контракту, захисник поспілкувався з клубною прес-службою.

- Андрію, як прийняв рішення підписати контракт з ФК «Олександрія»?

- Як я раніше говорив, я хочу грати за команду, якій буду потрібен. Це один з головних факторів. В «Олександрії» було найбільше конкретики та бажання тренера зі мною працювати.

- Були пропозиції із закордону?

- Так, були, як із закордону, так і від українських клубів. Були слухи, але конкретних пропозицій мені не надходило. Але я вирішив вибрати «Олександрію».

- В ЗМІ була інформація про зацікавленість в тобі луганською «Зорею».

- Так, інтерес з боку луганської команди до моєї персони був, але не відчув впевненості в тому, що я дуже потрібен команді та тренеру. Тому вирішив відразу відпустити цей варіант.