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ОФІЦІЙНО: Цуріков – гравець Олександрії

Футболіст мав пропозиції як з України, так із закордону

  • 19.06.2017 18:46
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ФК Александрия. Андрей Цуриков
© ФК Александрия. Андрей Цуриков

Сьогодні, 19-го червня, в Будинку футболу ФК «Олександрія» Андрій Цуріков підписав повноцінний контракт з «Олександрією». Відразу після підписання контракту, захисник поспілкувався з клубною прес-службою.

- Андрію, як прийняв рішення підписати контракт з ФК «Олександрія»?
- Як я раніше говорив, я хочу грати за команду, якій буду потрібен. Це один з головних факторів. В «Олександрії» було найбільше конкретики та бажання тренера зі мною працювати.

- Були пропозиції із закордону?
- Так, були, як із закордону, так і від українських клубів. Були слухи, але конкретних пропозицій мені не надходило. Але я вирішив вибрати «Олександрію».

- В ЗМІ була інформація про зацікавленість в тобі луганською «Зорею».
- Так, інтерес з боку луганської команди до моєї персони був, але не відчув впевненості в тому, що я дуже потрібен команді та тренеру. Тому вирішив відразу відпустити цей варіант.

Источник — ФК Александрия

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