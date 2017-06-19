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Металлист 1925 – Агробизнес. ВИДЕО LIVE

Смотрите трансляцию финала чемпионата Украины среди аматоров в прямом эфире

  • 19.06.2017 18:30
  • 2038 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Металлист 1925
© ФК Металлист 1925

В понедельник 19-го июня в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится финал чемпионата Украины среди аматоров. В решающем матче сойдутся «Металлист 1925» (Харьков) и «Агробизнес» (Волочиск).

Следите за прямой трансляцией матча начиная с 18:30.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Ммм Ммм
      Ммм Ммм, 19.06.2017 18:44
    0
    Чтоб не искать, подскажите откуда Агробизнес?... если кто знает...
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    gerasim811
      gerasim811, 19.06.2017 18:46
    0
    МЕТАЛЛИСТ - ЧАМПИОН !
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    solova63
      solova63, 19.06.2017 19:03
    0
    это такой город в Украине, центр
    Волочиского района
    Хмельницкой области.
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    conquistador
    online
      conquistador, 19.06.2017 19:50
    0
    gerasim811, 19.06.2017 18:46
    МЕТАЛЛИСТ - ЧАМПИОН !
    схоже, що не на цей раз...
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