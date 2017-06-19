В понедельник 19-го июня в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится финал чемпионата Украины среди аматоров. В решающем матче сойдутся «Металлист 1925» (Харьков) и «Агробизнес» (Волочиск).
Следите за прямой трансляцией матча начиная с 18:30.
Источник — #FootballHub
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Волочиского района
Хмельницкой области.
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