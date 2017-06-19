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Марко АСЕНСИО: «Постараемся увезти трофей домой»

Футболист сборной Испании U-21 поделился впечатлениями о Евро-2017

  • 19.06.2017 18:26
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twitter.com/rfef
© twitter.com/rfef

На следующий день после хет-трика в матче с БЮР Македонией атакующий полузащитник «Реала» Марко Асенсио рассказал об обстановке в лагере молодежной сборной Испании и предстоящем матче группе В против Португалии.

- Ваша команды выиграла со счетом 5:0, а вы сделали хет-трик. Старт удался, но теперь предстоит встреча с Португалией. Станет ли эта игра ключевой в борьбе за выход в полуфинал?
- Так и есть. Матч второго тура с Португалией очень значим для нас. Португальцы тоже победили в первой встрече. В стартовом туре мы забили пять голов и не пропустили, это важно. Трудно сказать, как все сложится в дальнейшем, поэтому сейчас надо просто сосредоточиться на игре с Португалией и постараться победить. А потом уже можно думать о дальнейшем.

- Как вы уживаетесь в лагере сборной? В клубах вы много путешествуете, но выезды занимают всего пару дней. Предположу, что атмосфера в сборной должна быть семейной.
- Да. За пределами поля мы очень хорошо ладим друг с другом, и это важно, что мы вместе каждый день. Как вы и сказали, это почти семья. Мы вместе обедаем, каждый живет в номере с кем-то из партнеров, вместе тренируемся. Хорошая атмосфера в команде всегда имеет большое значение, это все находит отражение в действиях на поле.

- С кем делите номер вы?
- С Дани Себальосом. Мы дружим еще со времен сборной до 19 лет и с первого дня знакомства делим номер в отелях. Мы выиграли чемпионат Европы среди юношей до 19 лет и с тех пор вместе, сейчас - уже в молодежной сборной.

- Вы вместе выступали с Себальосом за юношескую сборную, теперь играете за молодежную. Это полезный опыт для юного игрока?
- Тебе дается лишь одна возможность сыграть за юношей и за «молодежку». Важно воспользоваться шансом по максимуму. На этот турнир нелегко попасть. В последние два года у нас возникали проблемы в квалификации. Думаю, это процесс становления, но команда прибавила, и теперь мы постараемся выложиться по максимуму, сыграть как можно лучше, чтобы увезти трофей домой. Почему бы и нет?

- Говоря о матче с Португалией, стоит ли ждать атакующей игры, если учесть, что португальцы действуют по всей ширине поля, подключая крайних защитников к атакам?
- Да, у Португалии очень мощная команда, прекрасные игроки. Посмотрим, как сыграем мы. Надо сконцентрироваться на себе, сыграть в свой футбол, с тем же подходом, который мы показали во встрече с македонцами, реализовать свои моменты. Кроме того, мы постараемся контролировать мяч и диктовать игру, как в предыдущих матчах. Не надо ничего менять только потому, что мы играем с Португалией.

Источник — УЕФА

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