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Иван Балан назначен старшим тренером Ворсклы

Специалист сменил на этой должности Вадима Лазоренко

  • 19.06.2017 18:14
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ФК Ворскла. Иван Балан
© ФК Ворскла. Иван Балан

Говорят, нельзя дважды войти в одну реку, но это правило опровергает хорошо известный полтавским болельщикам специалист, заслуженный тренер Украины Иван Балан. Как стало известно сегодня, именно он займет место старшего тренера команды после ухода с этой должности Вадима Лазоренко.

Иван Балан, в начале этого месяца отметивший свой уже 68-й День рождения, успешно трудился в «Ворскле» времен Николая Павлова, когда команда завоевывала Кубок Украины и неоднократно принимала участие в еврокубках. Сегодня перед началом вечернего тренировочного занятия Ивана Дмитриевича представили команде, а сам старый новый тренер «бело-зеленых» обратился к ребятам со словами, в которых было всего понемногу – ностальгии, взвешенности и амбиций.

Источник — ФК Ворскла

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