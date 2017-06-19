Иван Балан назначен старшим тренером Ворсклы

Говорят, нельзя дважды войти в одну реку, но это правило опровергает хорошо известный полтавским болельщикам специалист, заслуженный тренер Украины Иван Балан. Как стало известно сегодня, именно он займет место старшего тренера команды после ухода с этой должности Вадима Лазоренко.

Иван Балан, в начале этого месяца отметивший свой уже 68-й День рождения, успешно трудился в «Ворскле» времен Николая Павлова, когда команда завоевывала Кубок Украины и неоднократно принимала участие в еврокубках. Сегодня перед началом вечернего тренировочного занятия Ивана Дмитриевича представили команде, а сам старый новый тренер «бело-зеленых» обратился к ребятам со словами, в которых было всего понемногу – ностальгии, взвешенности и амбиций.