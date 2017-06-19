Болельщики признали Марлоса лучшим игроком Шахтера в сезоне

На официальном сайте «Шахтера» завершилось голосование за лучшего футболиста «горняков» в сезоне – 2016/17.

Победителем опроса, в котором принял участие 2 301 пользователь, оказался Марлос. Полузащитник «оранжево-черных» набрал в итоге 923 балла. 29-летний бразилец, становившийся до этого лучшим игроком 2016 года, провел великолепный сезон.

На втором месте, по версии болельщиков, финишировал Тайсон. За него голоса отдали 415 человек. Третья позиция досталась Андрею Пятову. Работу голкипера на протяжении сезона оценили 379 респондентов. Далее разместились Виктор Коваленко – 237 баллов, Максим Малышев – 182 и Бернард – 165.

Лучшие футболисты «Шахтера» по итогам 10 сезонов:



Марлос (2016/17)

Эдуардо (2015/16)

Алекс Тейшейра (2014/15)

Дарио Срна (2013/14, 2009/10, 2008/09)

Генрих Мхитарян (2012/13, 2011/12)

Ярослав Ракицкий (2010/11)

Фернандиньо (2007/08)