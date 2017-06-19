Мбокани прибыл в Грецию для подписания контракта с Олимпиакосом

31-летний нападающий киевского «Динамо» и сборной Демократической Республики Конго Дьемерси Мбокани прилетел в Грецию. Как сообщалось ранее, форвард подпишет соглашение с «Олимпиакосом».

Мбокани перешел в «Динамо» из «Андерлехта» летом 2013-го года. В сезоне 2015/2016 выступал в аренде за «Норвич», сезон 2016/2017 провел в аренде в «Халле».

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов.