Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мбокани прибыл в Грецию для подписания контракта с Олимпиакосом

Конголезский нападающий покидает киевское «Динамо»

  • 19.06.2017 17:13
  • 1012 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/dimitrisvergos
© twitter.com/dimitrisvergos

31-летний нападающий киевского «Динамо» и сборной Демократической Республики Конго Дьемерси Мбокани прилетел в Грецию. Как сообщалось ранее, форвард подпишет соглашение с «Олимпиакосом».

Мбокани перешел в «Динамо» из «Андерлехта» летом 2013-го года. В сезоне 2015/2016 выступал в аренде за «Норвич», сезон 2016/2017 провел в аренде в «Халле».

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.