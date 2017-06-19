Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей РЫБАЛКА: «После прошлого сезона нужна была перезагрузка»

Футболист «Динамо» рассказал о том, как он боролся со своим плохим настроением

  • 19.06.2017 16:42
  • 525 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Сергей Рыбалка
© ФК Динамо Киев. Сергей Рыбалка

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка, пройдя кабинеты всех врачей, рассказал, с каким настроем приступает к работе, и чего ожидает от предстоящего австрийского сбора:

- Прежде всего, хочу сказать, что после неудачного прошлого сезона настроение было очень плохим – нужна была перезагрузка и команде, в целом, и мне лично. Думаю, отпуск пошел на пользу, провел его с семьей, побыл с ребенком, немного отвлекся. Понимаем, что с нового сезона нужно менять сложившуюся ситуацию. Мы все расстроены, что так получилось, все ребята рвутся в бой и хотят доказать, что это было случайностью. Мы настроены исправиться за прошлый неудачный сезон.

- Хватило времени, чтобы отдохнуть и физически, и морально?
- Да, вполне. Мне уже хочется тренироваться, увидеть всех ребят, поскорее отправиться на сбор – так что желание огромное. Уверен, в Австрии будет много нового, интересного, много эмоций. Все будем стараться, чтобы хорошо подготовиться.

- Судя по загару, отдыхали на море?
- Да, летали с семьей в Турцию. Там играл в волейбол на пляже, поэтому и загорел (улыбается).

- Индивидуальную программу выполняли?
- Да. Она состояла из обычных упражнений, которые нам всегда расписывают перед отпуском. Первые дней 10 организм особо не нагружал, только играл в волейбол – можно сказать, это тоже была своего рода тренировка для ног на песке. И конечно, в последние дни придерживался тех заданий, которые нам давали.

- Чего ожидаете от работы с новым главным тренером Александром Хацкевичем?
- Я уже играл под его руководством, когда он тренировал динамовский дубль, поэтому могу сказать, что с ним работать интересно. Думаю, беседы с футболистами Александр Николаевич будет проводить уже на сборах, там познакомимся поближе, узнаем его требования.

- Как думаете, появятся нововведения в тренировочном процессе и быту?
- Наверное, об этом можно будет говорить уже после сборов. Конечно, в тренировках будет что-то новое, скорее, много нового. Нужно дождаться первых игр, чтобы увидеть это на поле.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.