Сергей РЫБАЛКА: «После прошлого сезона нужна была перезагрузка»

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка, пройдя кабинеты всех врачей, рассказал, с каким настроем приступает к работе, и чего ожидает от предстоящего австрийского сбора:

- Прежде всего, хочу сказать, что после неудачного прошлого сезона настроение было очень плохим – нужна была перезагрузка и команде, в целом, и мне лично. Думаю, отпуск пошел на пользу, провел его с семьей, побыл с ребенком, немного отвлекся. Понимаем, что с нового сезона нужно менять сложившуюся ситуацию. Мы все расстроены, что так получилось, все ребята рвутся в бой и хотят доказать, что это было случайностью. Мы настроены исправиться за прошлый неудачный сезон.

- Хватило времени, чтобы отдохнуть и физически, и морально?

- Да, вполне. Мне уже хочется тренироваться, увидеть всех ребят, поскорее отправиться на сбор – так что желание огромное. Уверен, в Австрии будет много нового, интересного, много эмоций. Все будем стараться, чтобы хорошо подготовиться.

- Судя по загару, отдыхали на море?

- Да, летали с семьей в Турцию. Там играл в волейбол на пляже, поэтому и загорел (улыбается).

- Индивидуальную программу выполняли?

- Да. Она состояла из обычных упражнений, которые нам всегда расписывают перед отпуском. Первые дней 10 организм особо не нагружал, только играл в волейбол – можно сказать, это тоже была своего рода тренировка для ног на песке. И конечно, в последние дни придерживался тех заданий, которые нам давали.

- Чего ожидаете от работы с новым главным тренером Александром Хацкевичем?

- Я уже играл под его руководством, когда он тренировал динамовский дубль, поэтому могу сказать, что с ним работать интересно. Думаю, беседы с футболистами Александр Николаевич будет проводить уже на сборах, там познакомимся поближе, узнаем его требования.

- Как думаете, появятся нововведения в тренировочном процессе и быту?

- Наверное, об этом можно будет говорить уже после сборов. Конечно, в тренировках будет что-то новое, скорее, много нового. Нужно дождаться первых игр, чтобы увидеть это на поле.