Артем КРАВЕЦ: «Безгранично рад вернуться в Динамо»

Нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец вернулся из аренды в испанской «Гранаде», и вместе с «Динамо» прошел плановый предсезонный медосмотр в клинике «Борис». Завершив все процедуры динамовец рассказал об отпуске и настроении перед стартом сбора.

- С приятными чувствами вернулся в свой родной любимый клуб. Настроение также хорошее – никаких проблем, все замечательно.

- Как отдохнули?

- Отлично, набрался сил и положительных эмоций на сезон. Отдыхал на Мальдивах – мы с супругой очень любим это место, поэтому, когда есть возможность, стараемся туда полететь.

- В каком физическом состоянии находитесь?

- У меня было небольшое повреждение, которое помешало мне поехать в сборную и доиграть концовку сезона в «Гранаде». Так что во время отпуска у меня была своя индивидуальная программа, по которой работал с физиотерапевтом, старался все выполнять.

- На сборах будете работать уже без ограничений?

- Да, никакого дискомфорта не ощущаю, мне разрешены полные нагрузки, так что приступлю к работе наравне со всеми. Разве что придется разминаться немного больше.

- Слова президента клуба Игоря Суркиса о том, что Кравец нужен команде, и больше никаких аренд, вдохновляют?

- Конечно. Я встречался с Игорем Михайлович, у нас была беседа, никаких вопросов нет. Повторюсь, «Динамо» всегда было для меня очень дорогим клубом, и я безгранично рад сюда вернуться.

- А с Александром Хацкевичем уже был разговор?

- Да, он мне звонил, мы общались по телефону. Было приятно услышать главного тренера, его мнение, взгляды. Думаю, это важно для каждого футболиста.

- Вы давно знакомы с Александром Николаевичем?

- Да, мы около года работали вместе, когда я играл в дубле, так что знаем друг друга достаточно хорошо.

- Насколько полезен для вас был опыт, полученный в испанской «Гранаде»?

- Это был важный период, поскольку, когда я уходил в аренду, в «Динамо» на меня мало рассчитывали, а в Испании я получил важную игровую практику в серьезном чемпионате. Считаю, неплохо выступил, и, если бы не травма, в концовке сезона мог бы еще чем-нибудь помочь команде.