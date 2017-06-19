Александр ПАНКОВ: «Динамо не горит желанием вернуть Милевского»

Известный футбольный менеджер Александр Панков, который занимается делами нападающего «Тосно» Артема Милевского, прокомментировал будущее своего звездного подопечного.

- Не знаю, кто распространяет слухи и спекулирует на уходе Артема Милевского из «Тосно». У него имеется действующий контракт с клубом до лета 2018 года. Без опции продления, и без других моментов, которые могли бы дать возможность руководителям российского клуба в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. Артем честно и добросовестно выполняет свою работу на футбольном поле. Вчера он в очередной раз доказал, что находится в очень хороших кондициях. С первого дня он пребывает на сборах, тренируется больше всех, у него есть огромное желание, старание и мотивация. На сегодняшний день, у него действующий контракт с «Тосно». Он продолжает забивать и стараться приносить максимальную пользу своей команде.

В прошлом сезоне Артем не получил то игровое время, которое ему хотелось бы. Для него сейчас самое важное – это играть и наслаждаться футболом. У нас есть договоренность с руководством «Тосно». Если поступит стоящее предложение от другого клуба, то мы сядем за стол переговоров и примем соответствующее решение.

- В какой физической форме находится Милевский? Он способен выдержать все 90 минут матча?

- Артем может выдержать 180 минут поединка. Почему он не играет целый матч – это уже вопрос к тренерскому штабу. Милевский находится в хорошей физической форме. Зимой он прошел полноценные сборы, где очень хорошо выглядел. Забив три гола, он стал лучшим бомбардиром команды в зимнее межсезонье. Также себе в актив он записал три результативные передачи. Думаю, что Артем мало играл в чемпионате России из-за жесткого лимита на легионеров. В команде повысилась конкуренция, но Милевский выходит на поле и доказывает свой высокий уровень.

- «Тосно» приобрел двух нападающих: Вукушича и Мелкадзе. Не подумывают ли в клубе над тем, чтобы расторгнуть контракт с Милевским?

- Во-первых, никто не хочет с Артемом расторгнуть соглашение. Если такое случится, то обеим сторонам нужно прийти к какому-то обоюдному решению. Милевскому никто не говорил, что он не нужен в команде. Такого разговора не было. Он продолжает находиться с командой на сборах и выходить на поле в товарищеских играх. Что касается приобретенных игроков, то действительно «Тосно» подписал хорватского форварда. А вот Мелкадзе больше играет крайнего атакующего полузащитника. По сути, «Тосно» взял одного нападающего и неизвестно, что будет с теми ребятами, которые находятся в команде с ФНЛ. На сегодняшний день по Милевскому поступают различные предложения: из Греции, Кипра, Польши. Впрочем, на данный момент они не особо интересны для Артема. Менять российскую Премьер-лигу на условный чемпионат Кипра и команды, которые не ставят перед собой максимальных задач – не сильно хочется. Если поступит предложение от серьезной команды чемпионатов Кипра, Румынии, Греции, Польши и т.д., то, конечно же, мы их рассмотрим. Предложения есть достаточно хорошие, и в финансовом плане, но, к сожалению, не совсем от тех команд, которые ставят высокие цели. Моя задача состоит в том, чтобы Артем играл в том коллективе, где на него бы рассчитывали. В клубе с высокими задачами и целями. Так было с «Тосно», когда руководство поставило задачу выйти в Премьер-лигу.

- В киевском «Динамо» сменился тренер. Новый наставник «бело-синих» Александр Хацкевич вернул в команду 34-летнего ветерана Олега Гусева. Есть ли надежда у киевских болельщиков увидеть Артема Милевского в динамовской футболке?

- Думаю, что шансов очень мало. Скорее всего, их нет. Не из-за того, что Артем не хочет вернуться в «Динамо», руководство киевлян не особо горит желанием вернуть Милевского. Потому что если бы это желание было, я знал бы об этом. Конечно же, у Артема есть мечта вернуться в родной клуб, но, к сожалению, такой вариант исключен. Если этим летом Милевский куда-то и перейдет, то это будет европейский чемпионат или азиатский. Все зависит от предложений. Если же ничего стоящего не поступит, то Артем будет выполнять свои контрактные обязательства в «Тосно».

Сергей ЛЕВЧЕНКО