Николай ПАВЛОВ: «Шевченко сейчас не позавидуешь»

Известный украинский тренер Николай Павлов рассказал о том, почему специалистам сейчас тяжело работать с современной молодежью.
— Николай Петрович, согласитесь, что сейчас работать в сборной и некоторых клубах намного сложнее, чем, скажем, 20 лет назад? В национальной команде, как правило, играют футболисты с солидными контрактами, и их порой тяжело мотивировать. К примеру, на такие матчи, как с Мальтой.
— Сейчас не позавидуешь не только Андрею Шевченко во главе сборной Украины, но и всем тренерам, которые работают с молодежью. Сегодня уже в самом начале карьеры у игрока есть адвокаты, агенты, своя группа поддержки. Но в педагогике есть такое выражение: если хочешь погубить человека, разреши ему делать все, что он хочет. Поэтому футболистам нельзя разрешать многого.
В наше время были свои проблемы. Я вспоминаю свою учебу в Высшей школе тренеров. Учились мы с Анатолием Николаевичем Байдачным, с которым вместе играли в минском Динамо. А там были детские наставники. И вот он спрашивал: «Чем отличаются детские тренеры от тех, кто тренирует взрослых?» Все думали-думали, не знали, что ответить. А он говорит: «У детского тренера подопечные не пьют, не курят и на три буквы не посылают. Поэтому с ними легко работать».
Тренеру важно находить общий язык с футболистами. Иначе в команде будет такая обстановка, что о хороших результатах не придется и мечтать. А как создать коллектив? Для этого нужен определенный опыт. И старшие помощники Андрея Николаевича, думаю, помогают ему в этом. Без сплоченного коллектива ничего не будет. Обстановка, которая была в сборной на последнем чемпионате Европы, это показала. То, что было между ведущими игроками Шахтера и Динамо, не могло не сказаться на конечном результате.
— Некоторые ведущие исполнители национальной команды уехали в европейские клубы, но не играют там. Правильно ли Андрей Шевченко решает эту проблему?
— Игроки, которые уехали за рубеж, и там у них что-то не получается, — это проблема многих сборных. Есть немало примеров, когда футболисты попадают в серьезные топовые клубы и там по каким-то причинам не играют. Но Андрей и тут находит выход. Если наставник в тренировочном процессе, который происходит накануне игры, доверяет этим исполнителям, значит, он видит, что они выглядят намного лучше, чем остальные. А критиковать после матча, когда кто-то все же сыграл плохо… Если бы это было сказано до поединка, и была гарантия, что другие сыграют лучше, то можно было бы это как-то обсуждать. Главный тренер определяет состав, исходя из той ситуации, что он видит изнутри.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вокруг сборной нет никакого ажиотажа и нет никаких конфликтов! Это все отмазки! Игроки устали тоже отмазки. Кто им виноват что они Мальте проиграли ??
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.