Николай ПАВЛОВ: «Шевченко сейчас не позавидуешь»

Известный украинский тренер Николай Павлов рассказал о том, почему специалистам сейчас тяжело работать с современной молодежью.

— Николай Петрович, согласитесь, что сейчас работать в сборной и некоторых клубах намного сложнее, чем, скажем, 20 лет назад? В национальной команде, как правило, играют футболисты с солидными контрактами, и их порой тяжело мотивировать. К примеру, на такие матчи, как с Мальтой.

— Сейчас не позавидуешь не только Андрею Шевченко во главе сборной Украины, но и всем тренерам, которые работают с молодежью. Сегодня уже в самом начале карьеры у игрока есть адвокаты, агенты, своя группа поддержки. Но в педагогике есть такое выражение: если хочешь погубить человека, разреши ему делать все, что он хочет. Поэтому футболистам нельзя разрешать многого.

В наше время были свои проблемы. Я вспоминаю свою учебу в Высшей школе тренеров. Учились мы с Анатолием Николаевичем Байдачным, с которым вместе играли в минском Динамо. А там были детские наставники. И вот он спрашивал: «Чем отличаются детские тренеры от тех, кто тренирует взрослых?» Все думали-думали, не знали, что ответить. А он говорит: «У детского тренера подопечные не пьют, не курят и на три буквы не посылают. Поэтому с ними легко работать».

Тренеру важно находить общий язык с футболистами. Иначе в команде будет такая обстановка, что о хороших результатах не придется и мечтать. А как создать коллектив? Для этого нужен определенный опыт. И старшие помощники Андрея Николаевича, думаю, помогают ему в этом. Без сплоченного коллектива ничего не будет. Обстановка, которая была в сборной на последнем чемпионате Европы, это показала. То, что было между ведущими игроками Шахтера и Динамо, не могло не сказаться на конечном результате.

— Некоторые ведущие исполнители национальной команды уехали в европейские клубы, но не играют там. Правильно ли Андрей Шевченко решает эту проблему?

— Игроки, которые уехали за рубеж, и там у них что-то не получается, — это проблема многих сборных. Есть немало примеров, когда футболисты попадают в серьезные топовые клубы и там по каким-то причинам не играют. Но Андрей и тут находит выход. Если наставник в тренировочном процессе, который происходит накануне игры, доверяет этим исполнителям, значит, он видит, что они выглядят намного лучше, чем остальные. А критиковать после матча, когда кто-то все же сыграл плохо… Если бы это было сказано до поединка, и была гарантия, что другие сыграют лучше, то можно было бы это как-то обсуждать. Главный тренер определяет состав, исходя из той ситуации, что он видит изнутри.