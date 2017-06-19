ФОТО ДНЯ: Ротань прибыл в Прагу

36-летний полузащитник «Днепра» и сборной Украины Руслан Ротань прибыл в Прагу для подписания контракта с чешской «Славией». Ранее, напомним, известный агент Вячеслав Заховайло сообщил, что Ротань пройдет в Праге углубленный медицинский тест, а после него – подпишет соглашение на полтора года.
В то же время директор «Славии» Ярослав Тврдик отметил, что вероятность подписания контракта с Ротанем очень низкая.
Источник — Facebook.com
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