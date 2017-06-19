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ФОТО ДНЯ: Ротань прибыл в Прагу

Капитан «Днепра» прилетел в Прагу для подписания контракта со «Славией»

  • 19.06.2017 15:26
  • 2411 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fcdnipro.ua. Руслан Ротань
© fcdnipro.ua. Руслан Ротань

36-летний полузащитник «Днепра» и сборной Украины Руслан Ротань прибыл в Прагу для подписания контракта с чешской «Славией». Ранее, напомним, известный агент Вячеслав Заховайло сообщил, что Ротань пройдет в Праге углубленный медицинский тест, а после него – подпишет соглашение на полтора года.

В то же время директор «Славии» Ярослав Тврдик отметил, что вероятность подписания контракта с Ротанем очень низкая.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Yurii Boiko
      Yurii Boiko, 19.06.2017 16:03
    0
    У них перевернутая пентаграмма на эмблеме) Бездуховная Европа))
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