Погба поддержал Доннарумму после эпизода с фальшивыми деньгами

Поль Погба в Твиттере отреагировал на вчерашний инцидент, когда Доннарумму закидали «штучными» деньгами на матче молодежных сборных:
«Скоро Доннарумма станет лучшим в мире и заслуживает лишь уважения за то, что сделал к этому моменту»
Donnarumma soon best in the 🌎 deserves only respect for all he's done until now 👊🏾 #forzaGigi— Paul Pogba (@paulpogba) 19 июня 2017 г.
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
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