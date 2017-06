Погба поддержал Доннарумму после эпизода с фальшивыми деньгами

Поль Погба в Твиттере отреагировал на вчерашний инцидент, когда Доннарумму закидали «штучными» деньгами на матче молодежных сборных:

«Скоро Доннарумма станет лучшим в мире и заслуживает лишь уважения за то, что сделал к этому моменту»

Donnarumma soon best in the 🌎 deserves only respect for all he's done until now 👊🏾 #forzaGigi