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Погба поддержал Доннарумму после эпизода с фальшивыми деньгами

Поль Погба защищает Доннарумму

  • 19.06.2017 15:22
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Погба поддержал Доннарумму после эпизода с фальшивыми деньгами
Поль Погба в Твиттере отреагировал на вчерашний инцидент, когда Доннарумму закидали «штучными» деньгами на матче молодежных сборных:
«Скоро Доннарумма станет лучшим в мире и заслуживает лишь уважения за то, что сделал к этому моменту» 

 

 

Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua

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