Погба поддержал Доннарумму после эпизода с фальшивыми деньгами

Сказка для дурачков про отжатый клуб. Ярославский со своими деньгами сам у кого хочешь отжать мог...

а оно ему надовлаживаешь душу, сердце, время, деньги а тут приходит один моральный ,,,,,,, и всё ...

Я в шоці від цих слів і відсутності дій. Адже що може бути легше - піти в суд, дати показання, що...