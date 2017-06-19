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Украинская молодежная сборная по пляжному футболу - пятая в Европе

Молодежная сборная Украины по пляжному футболу заняла пятое место на международном турнире в Венгрии

  • 19.06.2017 15:17
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Украинская молодежная сборная по пляжному футболу - пятая в Европе
Молодежная сборная Украины по пляжному футболу заняла 5-е место на международном турнире Golden Talent Beach Soccer Cup 2107, который завершился в Венгрии. В воскресенье, в третий день турнира ребята Николая Костенко разгромили Грецию со счетом 9:4. Хет-триком отметился представитель киевской "Альтернативы" Андрей Пашко, а его одноклубник, голкипер Алексей Кириченко забил два гола дальними выстрелами. Также два гола на счету универсала днепровского "Выбора" Евгения Петренко, а еще два футболиста из Днепра - Сергей Дубовик и Никита Попов добавили по одному голу.
 
 
В понедельник наша молодежная команда возвращается на Родину, а этот турнир украинцы могут занести себе в актив. Всего полтора месяца прошло с тех пор, как была создана молодежная сборная Украины, и за такой короткий срок наша команда продемонстрировала, что у нее большой потенциал. Эти ребята, а также те, кто остался дома и не попал в заявку на турнир (но работали на сборах в Днепре и Киеве) - это будущее пляжного футбола Украины, и заложеный Николаем Костенко фундамент будет основой для дальнейшего роста наших футболистов.
 
 
Несмотря на стартовое поражение от сборной Польши 5:7 (его можно списать и на стартовое волнение, и на недостаток взаимопонимания на поле, ведь молодежные команды Чехии, Польши или Венгрии уже существуют пять - шесть лет), в дальнейшем украинцы уверенно обыграли команды Чехии 5:3 и Греции 9:4. Конечно, есть над чем работать, но главный вывод такой - то что нужно было сделать еще несколько лет назад, наконец сделано, а результат в Венгрии показывает, что мы на правильном пути.
 
 
 
Лев ГАЛУШКО

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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