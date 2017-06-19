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Представлен новый футбольный мяч АПЛ на сезон-2017/18

Команды будут играть мячом Ordem 5 FIFA PRO

  • 19.06.2017 15:07
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bombardyr.com
© bombardyr.com
Компания Nike представила семнадцатый по счету официальный мяч Премьер-лиги Англии на сезон 2017/18 года - Ordem 5 FIFA PRO.
 
Футбольный мяч Nike уже 17-й год подряд становятся официальным мячом Премьера-лиги. 
 
Американский спортивный гигант выиграл конкурс на техническое спонсорство EPL у старейшего мирового производителя футбольных мячей, британской компании MITRE в 2001 году.
 
 
Новая конструкция Ordem V на этапе разработки была протестирована некоторыми ведущими мировыми игроками, что значительно улучшило его качество. 
 
Так, теперь благодаря уникальной конструкции мяча равномерное распределение давления в каждой точке обеспечивает точный удар, а технология Aerotrac, канавки на поверхности покрышки, гарантирует стабильный полет в воздухе. 

 
От модели мяча сезона-2016/17 года в наследство пятому Ордему досталась гексагональная сетка, но в новом сезоне поменялась цветовая гамма, которая стала ярче и появился большой оранжевый Swoosh.
 
 
Благодаря использованию технологии Motion Graphic и 3d-краске создается мерцание во время полета мяча, тем самым помогая игроку быстрее поймать его взглядом на поле и отреагировать, приняв быстрее верное решение. 

 
Также в новом футбольном мяче модернизировали воздушную камеру, что позволяет ему быстрее ускоряться. Футбол становится все быстрее, и мяч Ordem V рассчитан на то, чтобы идти с ним в ногу.
 
Такие же новые футбольные мячи Nike, только в другом цветовом дизайне, получили итальянский чемпионат Serie A и испанская La LIga.
 
 
С 5 июня 2017 года компания Nike запускает мяч Ordem V FIFA PRO в продажу.

Источник — bombardyr.com

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