Представлен новый футбольный мяч АПЛ на сезон-2017/18

Компания Nike представила семнадцатый по счету официальный мяч Премьер-лиги Англии на сезон 2017/18 года - Ordem 5 FIFA PRO.

Футбольный мяч Nike уже 17-й год подряд становятся официальным мячом Премьера-лиги.

Американский спортивный гигант выиграл конкурс на техническое спонсорство EPL у старейшего мирового производителя футбольных мячей, британской компании MITRE в 2001 году.

Новая конструкция Ordem V на этапе разработки была протестирована некоторыми ведущими мировыми игроками, что значительно улучшило его качество.

Так, теперь благодаря уникальной конструкции мяча равномерное распределение давления в каждой точке обеспечивает точный удар, а технология Aerotrac, канавки на поверхности покрышки, гарантирует стабильный полет в воздухе.





От модели мяча сезона-2016/17 года в наследство пятому Ордему досталась гексагональная сетка, но в новом сезоне поменялась цветовая гамма, которая стала ярче и появился большой оранжевый Swoosh.

Благодаря использованию технологии Motion Graphic и 3d-краске создается мерцание во время полета мяча, тем самым помогая игроку быстрее поймать его взглядом на поле и отреагировать, приняв быстрее верное решение.





Также в новом футбольном мяче модернизировали воздушную камеру, что позволяет ему быстрее ускоряться. Футбол становится все быстрее, и мяч Ordem V рассчитан на то, чтобы идти с ним в ногу.

Такие же новые футбольные мячи Nike, только в другом цветовом дизайне, получили итальянский чемпионат Serie A и испанская La LIga.

С 5 июня 2017 года компания Nike запускает мяч Ordem V FIFA PRO в продажу.