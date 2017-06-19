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Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сильно скучаю по футболу»

Экс-владелец «Металлиста» ностальгирует по временам, когда он был в футболе

  • 19.06.2017 14:53
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fcmetalist.ua. Александр Ярославский
© fcmetalist.ua. Александр Ярославский

Экс-владелец харьковского «Металлиста» Александр Ярославский, с которым футбольный клуб добился самых высоких результатов за свою историю в интервью авторитетному деловому еженедельнику «Бизнес», на вопрос, планирует ли он возвращение в футбольную деятельность, ответил: «По футболу я сильно скучаю. А вот что касается планов, то пока они отсутствуют».

По мнению Александра Ярославского вернуть «Металлист» пока невозможно, он сейчас в непонятном состоянии. Также бизнесмен прокомментировал покупку другого клуба: другие украинские клубы меня не интересуют. Если же говорить о приобретении зарубежных клубов, не знаю — время покажет.

Следует отметить, что ФК «Металлист» один из старейших футбольных клубов Украины, в 2016-м году по причине огромных долгов перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом не прошел аттестацию и потерял профессиональный статус, а  в ближайшее время может вовсе исчезнуть как юрлицо. Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве по иску бывшего тренера Игоря Рахаева.  

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