Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сильно скучаю по футболу»

Экс-владелец харьковского «Металлиста» Александр Ярославский, с которым футбольный клуб добился самых высоких результатов за свою историю в интервью авторитетному деловому еженедельнику «Бизнес», на вопрос, планирует ли он возвращение в футбольную деятельность, ответил: «По футболу я сильно скучаю. А вот что касается планов, то пока они отсутствуют».

По мнению Александра Ярославского вернуть «Металлист» пока невозможно, он сейчас в непонятном состоянии. Также бизнесмен прокомментировал покупку другого клуба: другие украинские клубы меня не интересуют. Если же говорить о приобретении зарубежных клубов, не знаю — время покажет.

Следует отметить, что ФК «Металлист» один из старейших футбольных клубов Украины, в 2016-м году по причине огромных долгов перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом не прошел аттестацию и потерял профессиональный статус, а в ближайшее время может вовсе исчезнуть как юрлицо. Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве по иску бывшего тренера Игоря Рахаева.