Стартовала продажа абонементов на матчи Шахтера

В кассах ОСК «Металлист» доступны абонементы – 2017/18 на домашние матчи «Шахтера» в Харькове.

19 и 20 июня предусмотрена приоритетная реализация для владельцев абонементов прошлого сезона, с 21 по 30 июня будет открыта свободная продажа.

Напомним, что абонемент дает скидку 20% на билеты и пакеты Лиги чемпионов, позволяет приоритетно купить тикеты на все еврокубковые матчи, экономить время и средства, приобретая билеты на все игры чемпионата Украины, а также получить постоянное место на трибуне стадиона и скидку до 15% на атрибутику в Fan Shop.

Абонементы доступны в кассах ОСК «Металлист» (с 9:00 до 20:00 без перерыва) или онлайн на официальном сайте «Шахтера».

Стоимость абонементов:

Standard: 290, 490, 890, 1 090, 1 590 и 1 890 гривен;

Club 1936 (без пакета гостеприимства): 5 600 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 20 000 гривен;

«Семейный клуб»: 890 гривен (детям до 17 лет – скидка 50%).