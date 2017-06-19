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Стартовала продажа абонементов на матчи Шахтера

Цена - от 290 до 20 000 гривен

  • 19.06.2017 14:51
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
В кассах ОСК «Металлист» доступны абонементы – 2017/18 на домашние матчи «Шахтера» в Харькове. 
 
19 и 20 июня предусмотрена приоритетная реализация для владельцев абонементов прошлого сезона, с 21 по 30 июня будет открыта свободная продажа.
 
Напомним, что абонемент дает скидку 20% на билеты и пакеты Лиги чемпионов, позволяет приоритетно купить тикеты на все еврокубковые матчи, экономить время и средства, приобретая билеты на все игры чемпионата Украины, а также получить постоянное место на трибуне стадиона и скидку до 15% на атрибутику в Fan Shop.
 
Абонементы доступны в кассах ОСК «Металлист» (с 9:00 до 20:00 без перерыва) или онлайн на официальном сайте «Шахтера».
 
Стоимость абонементов:
 
Standard: 290, 490, 890, 1 090, 1 590 и 1 890 гривен;
Club 1936 (без пакета гостеприимства): 5 600 гривен;
Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 20 000 гривен;
«Семейный клуб»: 890 гривен (детям до 17 лет – скидка 50%).
 
Переселенцам предоставляется скидка 20% на абонементы категории Standard.

Источник — ФК Шахтер

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