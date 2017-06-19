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Килиан МБАППЕ: «Или в Реал, или никуда»

Футболист «Монако» отказывается рассматривать другие варианты трансфера

  • 19.06.2017 14:51
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ФК Монако. Килиан Мбаппе
© ФК Монако. Килиан Мбаппе

18-летний форвард «Монако» и сборной Франции Килиан Мбаппе хочет продолжить карьеру только в мадридском «Реале». Юный игрок отказывается рассматривать предложения от других клубов.

«Или в «Реал», или никуда», – заявил Мбаппе.

«Реал» может выкупить контракт форварда у «Монако» и оставить его во французской окманде в аренде еще на сезон.

Ранее сообщалось, что Килианом также всерьез интересуется ПСЖ.

В минувшем сезоне Мбаппе провел за «Монако» 44 матча во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач, став одним из главных открытий сезона.

Источник — Marca

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